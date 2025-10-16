S.A. 16:00 Guardia Costiera: 97 persone salvate in estate Bilancio conclusivo dell’operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2025” da parte della Direzione Marittima del Nord Sardegna: trend in leggera diminuzione degli interventi necessari, nonostante un sensibile incremento della presenza di imbarcazioni in mare



ALGHERO - La Direzione Marittima del Nord Sardegna traccia il bilancio conclusivo dell’operazione

estiva “Mare e Laghi Sicuri 2025”, che anche quest’anno ha visto la Guardia Costiera impegnata quotidianamente lungo le coste e nei porti del territorio per garantire sicurezza della navigazione, tutela ambientale e corretta fruizione del mare. L’attività, coordinata dalla Direzione Marittima con il supporto dei comandi territoriali, si è svolta senza criticità sul piano organizzativo e in piena sinergia con gli enti locali, confermando l’efficacia del modello di cooperazione tra Autorità Marittima e

Amministrazioni comunali. Anche nel 2025 la Guardia Costiera ha assicurato un presidio costante in mare e lungo il litorale, grazie a un’organizzazione più flessibile che ha previsto la riduzione degli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di privilegiare la maggiore presenza operativa dei mezzi navali e del personale in mare. Questa scelta ha consentito di potenziare le attività di vigilanza, soccorso e controllo, garantendo un intervento sempre più tempestivo sia nelle situazioni di emergenza sia in quelle di criticità che, pur non costituendo un pericolo immediato, richiedono comunque l’assistenza della Guardia Costiera.



Sono 97 le persone soccorse durante la stagione, con un trend in leggera diminuzione degli interventi necessari, nonostante un sensibile incremento della presenza di imbarcazioni in mare.

Uno dei risultati più significativi riguarda la riduzione dei sinistri per incaglio, che nella scorsa stagione avevano registrato un picco statistico e che, nel corso dell’inverno, sono stati oggetto di analisi e interventi tecnici mirati, realizzati anche grazie alla collaborazione sinergica tra istituzioni e soggetti privati. Sul fronte dei controlli, la Direzione Marittima ha mantenuto un’attività capillare volta a promuovere comportamenti responsabili e rispettosi delle norme, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione e alla tutela del mare e delle coste. Un’importante novità di questa stagione è stata l’emanazione dell’Ordinanza sulle emissioni sonore, finalizzata a contenere fenomeni di disturbo acustico provenienti da unità da diporto e stabilimenti balneari. Tale provvedimento ha contribuito a favorire una maggiore responsabilità civica anche in mare, migliorando la convivenza e la fruizione equilibrata degli spazi costieri. Il Comandante della Direzione Marittima del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Gianluca D’Agostino, ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti: «Il bilancio di questa stagione conferma il ruolo fondamentale della Guardia Costiera quale presidio di sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente marino. Desidero ringraziare tutto il personale che, anche in condizioni operative complesse, ha garantito professionalità e dedizione, nonché tutte le istituzioni e i cittadini che hanno collaborato nel segno della responsabilità e del rispetto del mare».