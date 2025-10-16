Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCoste › Guardia Costiera: 97 persone salvate in estate
S.A. 16:00
Guardia Costiera: 97 persone salvate in estate
Bilancio conclusivo dell’operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2025” da parte della Direzione Marittima del Nord Sardegna: trend in leggera diminuzione degli interventi necessari, nonostante un sensibile incremento della presenza di imbarcazioni in mare
Guardia Costiera: 97 persone salvate in estate

ALGHERO - La Direzione Marittima del Nord Sardegna traccia il bilancio conclusivo dell’operazione
estiva “Mare e Laghi Sicuri 2025”, che anche quest’anno ha visto la Guardia Costiera impegnata quotidianamente lungo le coste e nei porti del territorio per garantire sicurezza della navigazione, tutela ambientale e corretta fruizione del mare. L’attività, coordinata dalla Direzione Marittima con il supporto dei comandi territoriali, si è svolta senza criticità sul piano organizzativo e in piena sinergia con gli enti locali, confermando l’efficacia del modello di cooperazione tra Autorità Marittima e
Amministrazioni comunali. Anche nel 2025 la Guardia Costiera ha assicurato un presidio costante in mare e lungo il litorale, grazie a un’organizzazione più flessibile che ha previsto la riduzione degli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di privilegiare la maggiore presenza operativa dei mezzi navali e del personale in mare. Questa scelta ha consentito di potenziare le attività di vigilanza, soccorso e controllo, garantendo un intervento sempre più tempestivo sia nelle situazioni di emergenza sia in quelle di criticità che, pur non costituendo un pericolo immediato, richiedono comunque l’assistenza della Guardia Costiera.

Sono 97 le persone soccorse durante la stagione, con un trend in leggera diminuzione degli interventi necessari, nonostante un sensibile incremento della presenza di imbarcazioni in mare.
Uno dei risultati più significativi riguarda la riduzione dei sinistri per incaglio, che nella scorsa stagione avevano registrato un picco statistico e che, nel corso dell’inverno, sono stati oggetto di analisi e interventi tecnici mirati, realizzati anche grazie alla collaborazione sinergica tra istituzioni e soggetti privati. Sul fronte dei controlli, la Direzione Marittima ha mantenuto un’attività capillare volta a promuovere comportamenti responsabili e rispettosi delle norme, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione e alla tutela del mare e delle coste. Un’importante novità di questa stagione è stata l’emanazione dell’Ordinanza sulle emissioni sonore, finalizzata a contenere fenomeni di disturbo acustico provenienti da unità da diporto e stabilimenti balneari. Tale provvedimento ha contribuito a favorire una maggiore responsabilità civica anche in mare, migliorando la convivenza e la fruizione equilibrata degli spazi costieri. Il Comandante della Direzione Marittima del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Gianluca D’Agostino, ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti: «Il bilancio di questa stagione conferma il ruolo fondamentale della Guardia Costiera quale presidio di sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente marino. Desidero ringraziare tutto il personale che, anche in condizioni operative complesse, ha garantito professionalità e dedizione, nonché tutte le istituzioni e i cittadini che hanno collaborato nel segno della responsabilità e del rispetto del mare».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/10/2025
Schermaglie tra Fi e Selva sulla posidonia
Forza Italia ritorna su un tema molto discusso in città e finora mai realmente risolto dalle amministrazioni comunali che si sono succedute. Pronta la replica da Porta Terra all´indirizzo degli azzurri con le dichiarazioni dell´assessore Raniero Selva
10/10Controlli all´Asinara: multe a turiste e operatori
7/10G20 Spiagge, Ornella Piras a Riccione
30/9Relitto sull´isolotto, sarà rimosso dopo 17 anni
11/9Comune, Regione e associazioni. «No pale, serve mobilitazione»
8/9«Pronti alle barricate per difendere Capo Caccia»
7/9Eolico offshore, Cacciotto zittisce tutti
7/9Parco offshore, Di Nolfo annuncia battaglia
6/9«Eolico a Capo Caccia, Cacciotto si faccia sentire»
4/9«Pale eoliche e divieti a Capo Caccia, una follia»
22/8Salvamento a Mare: terza posizione ad Alghero
« indietro archivio coste »
17 ottobre
Radiologia: risonanza e mammografo per Alghero
17 ottobre
Fondi Ue: nuovo accorso tra Cdp e Regione
17 ottobre
Al Cap d´any non serve il nome ad effetto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)