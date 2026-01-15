Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Fertilia: 4 moto rubate, denunce
Cor 15:17
Fertilia: 4 moto rubate, denunce
I veicoli sono stati immediatamente sequestrati e affidati a una depositeria giudiziaria autorizzata, dove resteranno a disposizione per le procedure di riconoscimento da parte dei legittimi proprietari
Fertilia: 4 moto rubate, denunce

FERTILIA - Nel corso della settimana, i Carabinieri della Stazione di Fertilia hanno denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile del reato di ricettazione, essendo stato trovato in possesso di 4 ciclomotori risultati rubati. In particolare i militari dell’Arma, al termine di una mirata attività investigativa, hanno effettuato un’approfondita ispezione presso un fondo agricolo in uso all’indagato scoprendo, nascosti nella vegetazione, i seguenti mezzi provento di furto: un ciclomotore Piaggio “Si”, risultato sottratto tra il 23 e il 25 dicembre 2025; due Piaggio “Ape 50”, uno rubato il 7 febbraio 2025 e l’altro tra il 4 e l’8 luglio 2022; un ciclomotore LML “Star De Luxe”, asportato il 7 agosto 2025.

I veicoli sono stati immediatamente sequestrati e affidati a una depositeria giudiziaria autorizzata, dove resteranno a disposizione per le procedure di riconoscimento da parte dei legittimi proprietari. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, prosegue per accertare la provenienza dei mezzi e l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:17
Giallo a Carbonia, cadavere nel parco
Nella notte è stato trovato il corpo senza vita di un cinquantatreenne, disoccupato, residente nella cittadina mineraria, che al momento del rinvenimento era parzialmente avvolto dalle fiamme
15/1/2026
Truffa Ue: azienda sarda nei guai
I fondi, per una somma di oltre 114.992 euro, sarebbero stati erogati nell’ambito del piano dei sostegni allo sviluppo rurale e sarebbero apparentemente stati ottenuti mediante la falsificazione dei titoli di possesso e conduzione di fondi agricoli, oltre che attraverso la dichiarazione di attività che, dalle attività di indagine condotte, risulterebbero non effettivamente svolte
15/1/2026
Mamoiada: due denunce per truffa online
Nonostante le somme versate a titolo di acconto, ammontanti a euro 1360 circa, un trattore non è stato mai consegnato all’acquirente, rendendo vano ogni tentativo di contatto con i presunti venditori
13/1Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate
9/1Blitz al Mercato di Sassari: 140 kg di pesce sequestro
8/1«Ex Cotonificio area degradata e poco sicura»
5/1«Esplosioni e incendi: È allarme sociale»
5/1«Escalation criminale: più controlli»
5/1Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
31/12Sassari, elettricista muore a Predda Niedda
27/12Camion in fiamme all´ingresso della Conad
26/12Detenuto tenta di strangolare poliziotto
26/12Libreria allagata e scantinati inagibili
« indietro archivio cronaca »
17 gennaio
Da Capodanno ad Alghero tutto l´anno
17 gennaio
Europa Verde contro FdI: senza vergogna
17 gennaio
«Addizionale comunale, incomprensibile Di Nolfo»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)