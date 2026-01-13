S.A. 18:04 Mamoiada: due denunce per truffa online Nonostante le somme versate a titolo di acconto, ammontanti a euro 1360 circa, un trattore non è stato mai consegnato all’acquirente, rendendo vano ogni tentativo di contatto con i presunti venditori



MAMOIADA - Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Mamoiada hanno deferito in stato di libertà due persone, ritenute responsabili di una truffa ai danni di una persona residente nel paese. L’attività investigativa ha preso avvio a seguito della denuncia presentata dalla vittima, la quale riferiva di essere stata indotta a effettuare diversi pagamenti per l’acquisto di un trattore messo in vendita tramite canali telematici. Nonostante le somme versate a titolo di acconto, ammontanti a euro 1360 circa, il mezzo non è stato mai consegnato all’acquirente, rendendo vano ogni tentativo di contatto con i presunti venditori.



Le successive indagini, condotte dai militari dell’Arma, hanno consentito di identificare i due soggetti coinvolti e di ricostruire il flusso delle transazioni economiche effettuate dalla vittima. Nel corso delle perquisizioni eseguite in provincia di Latina e Pinerolo a carico degli indagati, residenti in quelle province, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato le carte utilizzate per l’accredito delle somme di denaro, ritenute strumento del reato. Al termine delle attività, i due soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente in stato di libertà. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione nelle compravendite online e a segnalare tempestivamente situazioni sospette alle Forze dell’Ordine.