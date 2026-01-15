Alguer.it
Cor 8:17
Giallo a Carbonia, cadavere nel parco
Nella notte è stato trovato il corpo senza vita di un cinquantatreenne, disoccupato, residente nella cittadina mineraria, che al momento del rinvenimento era parzialmente avvolto dalle fiamme
Giallo a Carbonia, cadavere nel parco

CARBONIA - E' giallo nel Parco di Rosmarino di Carbonia: nella notte tra venerdì e sabato è stato trovato il corpo senza vita di un cinquantatreenne, disoccupato, residente nella cittadina mineraria, che al momento del rinvenimento era parzialmente avvolto dalle fiamme. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un incendio in corso all’interno dell’area verde. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere: il fuoco gli stava bruciando le gambe. L’area è stata delimitata per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici necessari a repertare ogni traccia utile: sul posto gli inquirenti.
15/1/2026
