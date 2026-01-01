Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncendi › Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
Cor 16:42
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
Paura in via Mazzini ad Alghero nel primo pomeriggio di oggi: a fuoco due macchine regolarmente parcheggiate tra la carreggiata e il marciapiede: interessato il palazzo. Sul posto i vigili del fuoco: le immagini dei soccorsi
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro

ALGHERO - Attimi di terrore in pieno centro ad Alghero a causa di un pauroso incendio che ha interessato due mezzi regolarmente parcheggiati tra la carreggiata e il marciapiede, sulla via Mazzini. Le cause del terribile incendio sono tutt'ora in fase di accertamento, quello che è certo, e che hanno parzialmente interessato le vicine case. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco: hanno spento l’incendio evitando conseguenze ben più gravi per l’edificio. Non si registrano feriti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
27/12Isola Bianca, catamarano a fuoco
29/11Porto Torres: agriturismo in fiamme
25/11Notte di fuoco in via Fleming. In fiamme automobili e moto
7/11Incendio cabina Enel ad Alghero
6/11Furgone in fiamme ad Alghero
4/11Alghero: auto a fuoco nella notte
8/10A Ozieri denunciato per incendio colposo
8/9Incendio: ristorante sotto sequestro
7/9Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
28/8Tre incendi nella notte a Bosa
« indietro archivio incendi »
9 gennaio
Addio a Peppo Manni, il ricordo
9 gennaio
Alghero-Olbia, il derby è servito
8 gennaio
«Almeno una fontana nell'Esso abbandonato»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)