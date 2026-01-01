Cor 16:42 Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro Paura in via Mazzini ad Alghero nel primo pomeriggio di oggi: a fuoco due macchine regolarmente parcheggiate tra la carreggiata e il marciapiede: interessato il palazzo. Sul posto i vigili del fuoco: le immagini dei soccorsi



ALGHERO - Attimi di terrore in pieno centro ad Alghero a causa di un pauroso incendio che ha interessato due mezzi regolarmente parcheggiati tra la carreggiata e il marciapiede, sulla via Mazzini. Le cause del terribile incendio sono tutt'ora in fase di accertamento, quello che è certo, e che hanno parzialmente interessato le vicine case. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco: hanno spento l’incendio evitando conseguenze ben più gravi per l’edificio. Non si registrano feriti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.



