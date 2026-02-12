Cor 18:04 Lavoras Alghero: 10 opere per 1,2 milioni Manutenzioni ordinarie degli edifici pubblici, miglioramento della gestione del patrimonio, messa in sicurezza dei siti di pregio ambientale, incremento e sistemazione di aree del patrimonio boschivo, servizi sociali



ALGHERO - Sono alcuni dei campi più significativi in cui si attueranno i 10 progetti del programma plurifondo LavoRAS che l’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto si avvia ad attuare. Le risorse impegnate ammontano a 1.248.539,00 euro per un totale di 43 figure da assumere a tempo determinato, risultato della partecipazione dell’Amministrazione all’avviso relativo all’annualità 2024 della misura regionale.



Tre progetti hanno appena iniziato ad operare, mentre i restanti sette partiranno ad aprile, con l'impiego di diverse figure tra falegnami, idraulici, elettricisti, amministrativi, operai generici e specializzati. «Un consistente contributo della Regione che ci consente di mettere in campo misure concrete con interventi a sostegno dell’occupazione – commenta il sindaco Raimondo Cacciotto – e che ci permette di agire con ulteriore efficacia sul decoro urbano, sulla manutenzione e sulla salvaguardia dell’ambiente».



I progetti LavoRas, coordinati dall’Assessorato alle opere Pubbliche guidato da Francesco Marinaro, offrono un’occasione alle figure in stato di disoccupazione per concorrere all’abbellimento della città e agli interventi di manutenzione. L’ASPAL, con apposito avviso pubblico, provvederà all’elaborazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione nei Cantieri.