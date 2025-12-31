Alguer.it
Lirica a Sassari: il 3 gennaio Dave Monaco in concerto
S.A. 20:13
Lirica a Sassari: il 3 gennaio Dave Monaco in concerto
Il primo concerto ufficiale del grande tenore dopo il trionfo sul podio del prestigioso concorso “Operalia 2025” diretto da Plácido Domingo
Lirica a Sassari: il 3 gennaio Dave Monaco in concerto

SASSARI – Il nuovo anno prende il via a Sassari nel segno dell’eccellenza lirica internazionale. Il 3 gennaio alle 20, Ars Aurelia accoglie al Teatro Civico il tenore Dave Monaco per il primo concerto dopo il suo trionfo a “Operalia 2025”. Sarà l’evento "apripista" del tour che nei prossimi mesi porterà Dave sui palcoscenici dei teatri più prestigiosi del mondo. Lo scorso ottobre, infatti, al concorso lirico fondato e diretto da Plácido Domingo, Monaco ha vinto il Terzo premio e il Premio speciale del Ministero della Cultura bulgaro, riportando un italiano su quel podio prestigioso dopo quasi dieci anni. E ora ha scelto Sassari per il suo primo recital, un primato che posiziona la città sarda come punto di riferimento per la cultura musicale.

Dave Monaco oggi è considerato una delle stelle più brillanti nel panorama dell’Opera lirica. La sua consacrazione a Operalia sotto l’egida di partner come Rolex e al cospetto dei direttori dei massimi teatri internazionali, ne ha evidenziato il talento straordinario. Il pubblico di Palazzo di Città avrà il privilegio di ascoltarlo in un repertorio pensato per esaltarne le doti tecniche e la capacità interpretativa. «Ho scelto un programma che, partendo dalle suggestioni classiche dell’Orfeo di Gluck arriva a due arie emblematiche di Donizetti, "Una furtiva lagrima" e "Ah mes amis", senza tralasciare Mozart e il mio caro Rossini – ha affermato Monaco –. Farò un’incursione nell’opera L’Arlesiana e addirittura nella zarzuela, in omaggio al recente podio di Operalia. Insomma, ho voglia di farmi conoscere al meglio dai sassaresi e di trasmettere emozioni liriche per augurare a tutti un anno nuovo con la musica sempre al nostro fianco».

Ad accompagnarlo al pianoforte il maestro sassarese Marco Schirru, profondo conoscitore del repertorio lirico e musicista di fine sensibilità. L’obiettivo di Ars Aurelia è quello di rafforzare il radicamento locale e promuovere le migliori espressioni artistiche del territorio, coniugandole a contesti e personalità di respiro internazionale di altissimo profilo. L’evento è organizzato da Ars Aurelia come gran finale della rassegna “Voci di Natale” diretta artisticamente da Irene Dore: «Questo appuntamento è un segnale forte – ha detto Dore – Sassari può essere protagonista dei grandi circuiti internazionali, ospitando le voci che scriveranno il futuro dell’Opera». L’iniziativa è inserita nel cartellone ufficiale del Natale sassarese ed è resa possibile grazie al sostegno del Comune di Sassari, della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Rete Thamus.

Nella foto: Dave Monaco
1/1/2026
2 gennaio
Due motorhome per gli screening oncologici
2 gennaio
94 mln per nuovi cantieri nel 2026: c´è Alghero
2 gennaio
Protezione Civile: Regione investe 10 milioni



