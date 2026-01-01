Cor 10:58 Pittura a Porto Torres: premiazioni Giovedì 8 gennaio alle 17, la sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, in corso Vittorio Emanuele 65, ospiterà la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’estemporanea di pittura organizzata dalla TNT Global Art lo scorso 27 dicembre in occasione della manifestazione “Non era solo Garum”, nell’Area archeologica di Turris Libisonis



PORTO TORRES - Gli 11 artisti partecipanti, immersi nella suggestiva cornice degli antichi resti romani, hanno realizzato i dipinti ispirati al tema “Gli antichi romani e le terme di Turris Libisonis”.

Le opere, attualmente ospitate nel Museo di via Ponte Romano, mostrano in modo originale e personale le peculiarità, gli usi e i costumi dei personaggi che hanno vissuto l’epoca romana a Porto Torres, l’allora Turris Libisonis.



Un periodo di grande splendore in cui la prima colonia romana in Sardegna, fondata da Giulio Cesare nel 46 a.C., era un porto strategico cruciale per i commerci con la penisola iberica e Ostia e che raggiunse il suo massimo sviluppo tra il II e III secolo d.C. grazie a agricoltura, pesca e artigianato.



Le tele raccontano la vitalità del centro e la sua importanza economica e culturale e saranno giudicate da una giuria composta dal direttore del Museo Antiquarium Turritano Stefano Giuliani, dalla storica dell’arte della Direzione regionali Musei Nazionali Sardegna Silvia Pinna e dal promotore dell’evento “Non era solo Garum” Gavino Sanna. Alla premiazione prenderanno parte l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, la giuria e gli artisti coinvolti.