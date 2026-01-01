S.A. 20:26 La Prosoccer acquista l´Olbia Calcio 1905 L’operazione segna l’avvio di una nuova fase societaria e strategica per Olbia Calcio 1905. Nominato anche il nuovo Cda. La presentazione venerdì 16 gennaio allo stadio Nespoli



OLBIA - Prosoccer S.r.l. ha acquisito il 100% delle quote della società sportiva Olbia Calcio 1905, precedentemente detenute dalla società Traino Swiss Pro Promotion. L’operazione segna l’avvio di una nuova fase societaria e strategica per Olbia Calcio 1905, con l’obiettivo di garantire solidità gestionale, continuità sportiva e sviluppo strutturale del club nel medio e lungo periodo. «Prosoccer S.r.l. intende operare nel rispetto della storia, dell’identità e del territorio di Olbia Calcio 1905, ponendo al centro del proprio progetto» si legge nella nota diffusa dalla società. Contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che assume da oggi il controllo diretto e operativo della società. Ulteriori dettagli sul nuovo assetto societario e sulle linee programmatiche saranno comunicati venerdì 16 gennaio c.a. alle ore 17:00 presso la sala stampa dello Stadio Bruno Nespoli, alla presenza del nuovo direttore dell’area tecnica dell’Olbia Calcio 1905 e del nuovo allenatore dei bianchi.