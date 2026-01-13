Alguer.it
S.A. 15:34
Bando Grandi Eventi: fondi per Carnevale
CAGLIARI - E’ stato pubblicato oggi il bando relativo al Cartellone del Carnevale 2026. Si tratta del primo dei 13 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2026, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. Potranno presentare istanza, dal 16 gennaio al 30 gennaio 2026, organismi pubblici o privati che organizzano le manifestazioni del carnevale in Sardegna. L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di centomila euro.

Così come avvenuto per le manifestazioni del Capodanno, anche per il Carnevale l’Assessorato ha in animo di fare una promozione unitaria degli eventi, con specifiche azioni di marketing e di comunicazione, sia tradizionale che digital. «Cerchiamo di consolidare – afferma l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu - la strategia di accendere i riflettori sulla Sardegna in tutte le stagioni, avviata con il successo del Capodanno in piazza e che proseguirà con il Carnevale e con i grandi eventi sportivi, come il Giro ciclistico della Sardegna, e successivamente con la Settimana Santa, così da rendere la nostra Isola attraente ed interessante in tutti i periodi dell’anno».
