Cor 10:25 Pavimentazioni storiche distrutte: l´appello Si assiste nella totale indifferenza alla distruzione del centro storico algherese: Carlo Sechi, Salvatore Scala, Luigi Addis e Sergio Floris del coordinamento Sardenya i Llibertat chiedono rispetto e lanciano un appello all´amministrazione



ALGHERO - «Uno degli aspetti caratteristici di Alghero è sicuramente rappresentato dalla tipica pavimentazione del Centro storico in acciottolato e in alcune vie con basolato di granito. Ancora oggi rimane impressa nella memoria collettiva la maestria degli operai comunali abili a sistemare e riposizionare le pavimentazioni storiche dopo cedimenti e attraversamenti stradali, in larga parte arrivate sino a noi grazie alle capacità e alle competenze di quei lavoratori. Gli ultimi interventi estesi a tutto il Centro storico sono stati realizzati negli anni ‘90 da aziende e maestranze algheresi che oltre alla professionalità hanno fatto ricorso alla memoria storica e all’attaccamento alla propria città. Alla luce dei danni arrecati in questi ultimi venticinque anni da imprese abili nei rispettivi ambiti tecnologici ma decisamente inadeguate in questo specifico compito, crediamo che per evitare ulteriori scempi - per citarne uno fra tutti nel Corso Carlo Alberto, tratto compreso tra via Gilbert Ferret e il Liceo Manno - e per salvaguardare questo particolare patrimonio storico il Comune di Alghero debba predisporre un bando pubblico per selezionare una o più imprese artigiane specializzate nelle manutenzioni di pavimentazioni a basolato, acciottolato e carraie, in modo da poter intervenire in caso di necessità». Lo chiedono pubblicamente Carlo Sechi, Salvatore Scala, Luigi Addis e Sergio Floris del coordinamento Sardenya i Llibertat.



«Da alcune settimane nel Centro storico sono in corso i lavori di posa delle tubature dell’acqua da parte di Abbanoa come in precedenza quelle del gas, delle fognature, le linee della fibra e dalla stessa Abbanoa. L’Amministrazione comunale ha la possibilità di programmare un sistema adeguato di interventi di ripristino dell’acciottolato e del basolato in granito con un conseguente contenimento dei costi, affidando i lavori a imprese specializzate nel settore, al fine di migliorare le condizioni delle pavimentazioni della città vecchia, rendendo più sicura la circolazione pedonale e una migliore fruizione da parte di tutti. Numerose vie vengono trascurate da anni o sono state interessate da interventi inadeguati tali da rendere insicura la percorribilità sia nelle arterie principali, lastricate con basolato in granito sia nelle vie pavimentate con il tradizionale acciottolato, diverse delle quali sono prive di carraie. Corso Carlo Alberto presenta la massima criticità con insidiosi rialzi e cedimenti nel tratto compreso tra via Gilbert Ferret e i bastioni Cristoforo Colombo, soprattutto davanti alla chiesa di San Michele, frutto di inappropriati interventi di riparazione dei sottoservizi e di un ingiustificato stato di abbandono».



Per via Roma e via Gilbert Ferret, lastricate in granito sul finire degli anni '50, ragionevolmente si dovrebbe procedere a una diversa disposizione dei basoli che, unitamente a una più funzionale e opportuna pendenza, favorisca il deflusso delle acque piovane in un canale di scolo da realizzare al centro della strada. Nella fase di ripristino delle strade in acciottolato si potrebbe invece cogliere l’occasione, almeno per alcune di esse, di inserire le carraie, così come è avvenuto a metà degli anni ’90 lungo tutta via Mallorca, assicurando oltre a una maggiore stabilità dei ciottoli anche una migliore pedonabilità e una più sicura mobilità per i soggetti più sensibili (anziani, disabili, genitori con i passeggini). Urge la risistemazione di tutta la pavimentazione lastricata a basalto e ciottoli risalente alla prima metà degli anni ’90 che dai Bastioni Magellano conduce a Piazza Sulis, danneggiata in più punti, oggetto di continue e costose riparazioni, peraltro mai risolutive, soprattutto nel tratto aperto al traffico automobilistico. Purtroppo il basolato originario di piazza Civica realizzato in trachite, basalto, pietra serena e granito, integrato da ciottoli è andato maldestramente perduto tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ‘90 del secolo scorso e sostituito con materiali di scarso pregio.



Dopo aver esposto le suddette osservazioni maturate nel tempo, Carlo Sechi, Salvatore Scala, Luigi Addis e Sergio Floris propongono all'Amministrazione comunale di prendere in considerazione i seguenti suggerimenti: Programmazione di interventi integrativi ai singoli progetti in corso d’opera, coinvolgendo imprese idonee selezione mediante apposito bando pubblico al fine di assicurare l’esecuzione adeguata dei lavori di ripristino e miglioramento della pavimentazione storica della città vecchia; approvazione e applicazione un disciplinare tecnico, come avviene per gli interventi su manufatti storici o sotto vincolo monumentale, per il corretto posizionamento dei ciottoli che prevede l'uso di una terra aggregante escludendo tassativamente l'uso del cemento, da inserire nelle Norme di attuazione del Piano del Centro storico; costituzione di una squadra di operai specializzati, appositamente formati, come accadeva in passato; limitazione in modo stringente e controllo accurato della circolazione veicolare, specialmente dei mezzi più pesanti;



ed ancora: disporre, come previsto dalle norme urbanistiche, che le acque piovane dai tetti e grondaie vengano incanalate evitando il dilavamento del suolo e conseguentemente avvallamenti e buche; predisposizione di un piano di risanamento e manutenzione straordinaria di tutte le pavimentazioni storiche di Alghero Vecchia che comprenda una moderna organizzazione dei sottoservizi mediante appositi tunnel da realizzare in ognuna delle principali strade della città murata, al fine di facilitare controlli e ispezioni liberando al contempo gli edifici da cavi di ogni sorta, ricorrendo agli appositi finanziamenti regionali, statali e comunitari; costituzione di uno specifico Ufficio per il Centro storico, struttura di supporto tecnico-amministrativo funzionale alle esigenze dei cittadini residenti e delle attività produttive operanti nella città vecchia.