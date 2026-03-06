Alguer.it
Cor 9:43
Lavori Abbanoa in via Savoia a Sassari
Stop al traffico pedonale in via e largo Monache Cappuccine a Sassari, nei pressi della svolta verso largo Monache Cappuccine, da lunedì 9 marzo a venerdì 10 aprile dalle 8 alle 16
Lavori Abbanoa in via Savoia a Sassari

SASSARI - Stop al traffico pedonale in via e largo Monache Cappuccine a Sassari, nei pressi della svolta verso largo Monache Cappuccine, da lunedì 9 marzo a venerdì 10 aprile dalle 8 alle 16. Lo dispone l’ordinanza emessa dal settore Infrastrutture della mobilità e Traffico del Comune di Sassari per favorire l’utilizzo di una gru in condizioni di massima sicurezza per il completamento dei lavori in corso su un edificio presente nella stessa via.

Lo stesso settore ha inoltre disposto dalle 8 di lunedì 9 marzo alle 17 di martedì 31 marzo l’istituzione del senso unico di marcia in direzione di viale Trento nel tratto di via Savoia compreso tra via Alagon e viale Trento. Nello stesso lasso di tempo in quello stessto tratto di strada sarà vietata la fermata. L'ordinanza si rende necessaria per consentire ad Abbanoa la posa di una nuova condotta idrica.
