Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › «Opere pubbliche, ritardi e propaganda»
Cor 11:05
«Opere pubbliche, ritardi e propaganda»
Via Fratelli Accardo Artigiani e Largo Nunzio Costantino: la Giunta algherese guidata da Cacciotto in grave ritardo anche nell’attuazione di progetti finanziati dalla precedente amministrazione. «Forza Italia smaschera la propaganda»
«Opere pubbliche, ritardi e propaganda»

ALGHERO - Il gruppo consiliare di Forza Italia – Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini – interviene con fermezza sulla vicenda relativa a Via Fratelli Accardo Artigiani e alla riqualificazione del quartiere di Sant’Agostino nel Largo Nunzio Costantino. «Era l’11 novembre 2024 quando denunciammo pubblicamente la propaganda della Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, che si attribuiva il merito di aver risolto il problema dell’acquisizione dell’area di via F.lli Accardo e di aver presentato un progetto completo di riqualificazione del Largo Nunzio Costantino».

«Oggi, a distanza di quasi due anni, la verità è sotto gli occhi di tutti: solo con la determina n. 614 del 27 febbraio 2026 i legittimi proprietari del terreno sul quale insiste via F.lli Accardo Artigiani sono stati finalmente pagati, in attuazione dell’accordo raggiunto nel novembre 2023 dagli assessori Caria e Peru.-puntualizzano gli azzurri- Altro che risultato immediato dell’attuale amministrazione: si tratta della conclusione di un percorso avviato e definito dalla precedente giunta di centrodestra».

«Adesso che i proprietari sono stati liquidati, non esistono più giustificazioni. È indispensabile e non più rinviabile procedere alla riqualificazione dell’area, portando a compimento un intervento atteso da anni dai residenti della zona. La città non può continuare a pagare l’inerzia e i ritardi della Giunta Cacciotto. Anche in questa occasione sentiamo il dovere di informare correttamente i cittadini sul reale stato delle opere pubbliche, in netto contrasto con la narrazione autocelebrativa dell’amministrazione Cacciotto. Se oggi si registrano avanzamenti, è grazie alle continue e puntuali sollecitazioni del gruppo di Forza Italia, che hanno contribuito a sbloccare – seppur con inammissibile ritardo – interventi rimasti fermi troppo a lungo».

«Buone notizie arrivano anche per Largo Nunzio Costantino: con determinazione n. 622 del 2 marzo 2026 è stato affidato alla società Mascia Giuseppe Srl l’intervento di riqualificazione per un importo di 365.122,75 euro, risorse interamente stanziate negli anni 2022 e 2023 dall’amministrazione di centrodestra. Un risultato che certifica la qualità e la solidità della programmazione avviata nella precedente consiliatura. Invitiamo dunque, per l’ennesima volta, la Giunta Cacciotto ad avviare immediatamente i lavori. I presupposti amministrativi e finanziari sono stati costruiti e gli sono stati consegnati in un piatto d’argento dalla precedente amministrazione. Ora servono decisioni rapide, concrete e responsabili. La città di Alghero non può più attendere» chiudono Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:25
Pavimentazioni storiche distrutte: l´appello
Si assiste nella totale indifferenza alla distruzione del centro storico algherese: Carlo Sechi, Salvatore Scala, Luigi Addis e Sergio Floris del coordinamento Sardenya i Llibertat chiedono rispetto e lanciano un appello all´amministrazione
16:54
A Porto Torres via ai lavori nella Capitaneria
Al via i lavori per il completamento della ristrutturazione della sede della Capitaneria di porto. Nella giornata di ieri sono iniziate le operazioni propedeutiche al montaggio del ponteggio sulle due facciate dell’edificio oggetto del secondo lotto di interventi di manutenzione
4/3Bandi Lavori pubblici: incrementato di 134 milioni
4/3Furti e degrado all´Ex Centro Residenziale Anziani di Alghero
2/3Raid all´ex Cra, furto sventato
26/2«Le bugie di Forza Italia non diventano verità»
26/2Reti idriche: 18 milioni ai comuni
24/2Torres, impianti in sicurezza
20/2«Manutenzioni e opere, un disastro»
19/2Da Regione 12 milioni di opere pubbliche a Macomer
19/2Lago Omodeo, collaudo per nuovo stoccaggio
18/2«Mariotti, nessun merito a Di Nolfo»
« indietro archivio opere »
7 marzo
Pasquetta: musica in Piazza Sulis. Nomadi, Istentales e Dolcenera
7 marzo
Francesco Demuro è Mamuthone ad honorem
7 marzo
Pavimentazioni storiche distrutte: l´appello



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)