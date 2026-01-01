Cor 11:05 «Opere pubbliche, ritardi e propaganda» Via Fratelli Accardo Artigiani e Largo Nunzio Costantino: la Giunta algherese guidata da Cacciotto in grave ritardo anche nell’attuazione di progetti finanziati dalla precedente amministrazione. «Forza Italia smaschera la propaganda»



ALGHERO - Il gruppo consiliare di Forza Italia – Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini – interviene con fermezza sulla vicenda relativa a Via Fratelli Accardo Artigiani e alla riqualificazione del quartiere di Sant’Agostino nel Largo Nunzio Costantino. «Era l’11 novembre 2024 quando denunciammo pubblicamente la propaganda della Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, che si attribuiva il merito di aver risolto il problema dell’acquisizione dell’area di via F.lli Accardo e di aver presentato un progetto completo di riqualificazione del Largo Nunzio Costantino».



«Oggi, a distanza di quasi due anni, la verità è sotto gli occhi di tutti: solo con la determina n. 614 del 27 febbraio 2026 i legittimi proprietari del terreno sul quale insiste via F.lli Accardo Artigiani sono stati finalmente pagati, in attuazione dell’accordo raggiunto nel novembre 2023 dagli assessori Caria e Peru.-puntualizzano gli azzurri- Altro che risultato immediato dell’attuale amministrazione: si tratta della conclusione di un percorso avviato e definito dalla precedente giunta di centrodestra».



«Adesso che i proprietari sono stati liquidati, non esistono più giustificazioni. È indispensabile e non più rinviabile procedere alla riqualificazione dell’area, portando a compimento un intervento atteso da anni dai residenti della zona. La città non può continuare a pagare l’inerzia e i ritardi della Giunta Cacciotto. Anche in questa occasione sentiamo il dovere di informare correttamente i cittadini sul reale stato delle opere pubbliche, in netto contrasto con la narrazione autocelebrativa dell’amministrazione Cacciotto. Se oggi si registrano avanzamenti, è grazie alle continue e puntuali sollecitazioni del gruppo di Forza Italia, che hanno contribuito a sbloccare – seppur con inammissibile ritardo – interventi rimasti fermi troppo a lungo».



«Buone notizie arrivano anche per Largo Nunzio Costantino: con determinazione n. 622 del 2 marzo 2026 è stato affidato alla società Mascia Giuseppe Srl l’intervento di riqualificazione per un importo di 365.122,75 euro, risorse interamente stanziate negli anni 2022 e 2023 dall’amministrazione di centrodestra. Un risultato che certifica la qualità e la solidità della programmazione avviata nella precedente consiliatura. Invitiamo dunque, per l’ennesima volta, la Giunta Cacciotto ad avviare immediatamente i lavori. I presupposti amministrativi e finanziari sono stati costruiti e gli sono stati consegnati in un piatto d’argento dalla precedente amministrazione. Ora servono decisioni rapide, concrete e responsabili. La città di Alghero non può più attendere» chiudono Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini.