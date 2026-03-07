Cor 14:12 Dalla festa di Saccargia al circuito museale Dopo l’imponente progetto di rigenerazione culturale avviata col bando sociale dei piccoli borghi storici, Codrongianos rafforza la propria strategia di valorizzazione culturale e turistica puntando su un percorso integrato che unisce tradizione religiosa, patrimonio storico e fruizione culturale



CODRONGIANOS - Lo sviluppo turistico di Codrongianos decolla. Dopo l’imponente progetto di rigenerazione culturale avviata col bando sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Investimento “Attrattività dei borghi storici”, che rappresenta uno degli interventi più rilevanti, anche sotto il profilo dei finanziamenti ricevuti avviati negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale, Codrongianos rafforza la propria strategia di valorizzazione culturale e turistica puntando su un percorso integrato che unisce tradizione religiosa, patrimonio storico e fruizione culturale. Già protagonista con il suo ineguagliabile patrimonio storico religioso di cui la maestosa Basilica di Saccargia si fa baluardo, oggi il piccolo ma vivissimo paese del Coros scrive il futuro turistico e culturale del suo patrimonio, basato sulla creazione di una “rete stabile di luoghi, esperienze e servizi” capaci di incrementare l’attrattività del borgo nel medio e lungo periodo.



Unire questi percorsi non è stato facile, ma l’obiettivo valeva la pena raggiungerlo. Il Comune ha deciso di raccontare questo percorso, mostrando i risultati raggiunti, durante la più grande festa di Codrongianos, la Santissima Trinità di Saccargia, in programma il 31 maggio. Non un evento ma un cartellone di eventi in quattro giornate in cui il paese presenta i traguardi raggiunti: da un lato il progetto PNRR che ha consentito di intervenire in maniera significativa a questa visione integrata capace di collegare luoghi simbolo, contenuti storici e servizi culturali, che si concretizzeranno nella riapertura del Museo Ce.Do.C. – Centro di Documentazione Codrongianos, interessato da interventi di riqualificazione e potenziamento degli spazi e dei contenuti espositivi ( grazie alla concessione di nuove opere da parte della Parrocchia e dall’Arcidiocesi di Sassari ), dall’altro la festa vera e propria che grazie ad un rinnovato accordo con il locale Comitato dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia 2026 e con la Proloco, si arricchisce di momenti conviviali ed eventi. La riqualificazione del Ce.Do.C. consentirà inoltre la concreta attivazione di un circuito museale integrato con la Basilica di Saccargia, atteso da anni, pensato per offrire ai visitatori un’esperienza culturale completa che unisca la dimensione storico-artistica del complesso monumentale con la narrazione del territorio, della comunità e delle tradizioni locali.



L’integrazione tra i due poli culturali mira a rafforzare la permanenza dei visitatori, incentivare il turismo culturale e generare ricadute positive per le attività economiche locali. La festa della Santissima Trinità di Saccargia sarà anche occasione per presentare il portale turistico InCoros, progetto digitale ideato dal Comune di Codrongianos e promosso dall’Unione dei Comuni del Coros che riunisce dodici centri del territorio in un’unica piattaforma di promozione e racconto turistico. Il portale rappresenta uno strumento innovativo di marketing territoriale, pensato per valorizzare borghi, tradizioni, paesaggi, attrattori culturali ed esperienze locali attraverso contenuti multimediali e percorsi di visita integrati, contribuendo a rafforzare la riconoscibilità del Coros come destinazione turistica autentica e sostenibile.



All’interno del programma degli eventi, accanto agli appuntamenti culturali e musicali, saranno valorizzate anche le iniziative promosse dal Comitato di Saccargia 2026 e dall’Associazione Pro Loco Codrongianos, che contribuiranno all’organizzazione di momenti aggregativi, attività di accoglienza e iniziative capaci di esprimere l’identità e l’ospitalità della comunità. La dimensione partecipativa rappresenta infatti uno degli elementi chiave del progetto, coerente con gli obiettivi del PNRR di rigenerazione sociale e culturale dei piccoli borghi.



Soddisfatto il sindaco di Codrongianos Cristian Budroni: «L’Amministrazione comunale ha lavorato con entusiasmo ad un progetto che non si pensava potesse diventare così importante: dai finanziamenti corposi che siamo riusciti a portare a casa ai progetti finalmente concretizzati come la riapertura del Museo Ce.Do.C. Il percorso intrapreso non si esaurisce con la festa della SantissimaTrinità di Saccargia, ma rappresenta un punto di partenza per ulteriori progettualità, orientate sempre alla valorizzazione del patrimonio e alla promozione del turismo esperienziale. Percorsi importanti che possono dare risposte anche sotto il profilo occupazionale e contrastare il fenomeno dello spopolamento. La creazione del circuito museale, il rafforzamento della collaborazione con il tessuto associativo e la programmazione culturale collegata alla Basilica di Saccargia costituiscono i pilastri della nostra comunità, identità e sostenibilità».