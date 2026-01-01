Cor 10:06 Alghero-Ghilarza, Barboza firma il gol partita Campionato di Promozione (27ª giornata - Girone B): Barboza firma il gol partita nel primo tempo. I giallorossi creano diverse occasioni e difendono il vantaggio fino al triplice fischio



ALGHERO - La partita si sblocca al 9º minuto grazie a una bella azione dei giallorossi. Sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Paolo Pinna, la palla arriva sulla sinistra a Carboni, completamente libero di entrare in area. Il suo cross viene deviato e finisce nei pressi del dischetto, dove arriva Barboza che con grande freddezza apre il piatto e batte l’incolpevole portiere avversario portando avanti l’Alghero. Poco dopo i giallorossi sfiorano il raddoppio: perfetto cross dalla trequarti ancora di Paolo Pinna, sul pallone si inserisce Mula che colpisce di testa con grande forza ma la palla si stampa sulla traversa e torna in campo, terminando poi tra le braccia del portiere.



Al 37’ nuova occasione per l’Alghero con Carboni che mette un altro cross preciso per Barboza: l’attaccante stacca di testa ma la conclusione è troppo debole e il portiere riesce a bloccare. Nella ripresa il Ghilarza prova a reagire, ma l’Alghero continua a rendersi pericoloso. Marras parte in contropiede, entra in area e calcia da posizione defilata trovando la pronta risposta del portiere che devia in angolo. Sugli sviluppi del corner Mereu prova direttamente il gol olimpico, ma l’estremo difensore avversario riesce a salvare sulla linea evitando il raddoppio giallorosso. Ancora Alghero poco dopo con un colpo di testa di Barboza, ben parato dal portiere. I giallorossi protestano anche per un possibile calcio di rigore non assegnato quando Marras, pronto a calciare in area, viene spinto alle spalle.



Nel finale altra occasione con un cross dalla destra di Paolo Pinna sul quale svetta Virdis, ma la sua incornata termina di poco a lato. All’80' episodio anche nell’area giallorossa: inizialmente viene concesso un calcio di rigore al Ghilarza, ma dopo il confronto con il guardalinee l’arbitro cambia decisione, riconoscendo l’uscita pulita del portiere dell’Alghero che aveva colpito nettamente il pallone. Dopo i minuti finali di gestione, il triplice fischio sancisce la vittoria dei giallorossi: Alghero batte Ghilarza 1-0 e conquista tre punti preziosi.

Staff Alghero Calcio



ALGHERO-GHILARZA 1-0

ALGHERO: Carta, Baraye, Mula, Pinna A., Daga, Barboza, Carboni, Mereu, Pinna P., Marras, Virdis. In panchina: Piga, Nieddu, Milia, Marcangeli, Roccuzzo, Martinelli, Fadda, Chessa, Cossu. Allenatore: Mauro Giorico.

GHILARZA: Volpicelli, Ruggeri, Doumbia, Oppo R., Ambari, Gosamo, Fernandez, Oppo S., Nieddu, Rubattu, Libonatti. In panchina: Fadda, Matzuzi, Deledda, Oldani, Vorticoso, Manca, Mari, Melis. Allenatore: Deliperi Simone. ARBITRO: Alberto Marco Mugoni di Nuoro. RETI: Barboza (ALG).