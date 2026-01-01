Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaReferendum › Alleanza Verdi e Sinistra: incontro a Sassari
Cor 10:44
Alleanza Verdi e Sinistra: incontro a Sassari
Un incontro pubblico per approfondire i contenuti della riforma costituzionale della giustizia e discutere le ragioni del No in vista del referendum confermativo del 22 e 23 Marzo
Alleanza Verdi e Sinistra: incontro a Sassari

SASSARI - Un incontro pubblico per approfondire i contenuti della riforma costituzionale della giustizia e discutere le ragioni del No in vista del referendum confermativo del 22 e 23 Marzo. L'appuntamento è in programma mercoledì 11 marzo alle ore 17.30 presso la sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, su iniziativa di Alleanza Verdi e Sinistra.

Ad aprire e coordinare i lavori saranno la co-portavoce provinciale di Europa Verde Beatrice Podda e il segretario provinciale di Sinistra Italiana Andrea Lai. All'incontro parteciperanno il Sindaco della Città Metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia, gli avvocati del foro di Sassari Antonella Chirigoni e Elias Vacca e il Presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola.

L'incontro sarà un'occasione di confronto e informazione su una riforma che interviene su aspetti centrali dell'ordinamento giudiziario italiano, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e alla riorganizzazione degli organi di autogoverno della magistratura. L'iniziativa è aperta al pubblico.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/3Ad Alghero un nuovo Comitato per il
24/2 Riforma: confronto ad Alghero
14/2Ad Alghero Separa la giustizia
11/2Le ragioni del No: dibattito ad Alghero
13/2Referendum: presentazione Comitato Alghero
18/1Giustizia, mobilitazione contro la (non) riforma
8/1Referendum giustizia: il Pd si mobilita
16/12Questa riforma sulla giustizia, no grazie
9/6Referendum, quorum lontano: si vota fino alle 15
11/95 Stelle Alghero contro l´ Autonomia differenziata
« indietro archivio referendum »
9 marzo
Fertilia, 90° dalla fondazione: sogni e speranze
8 marzo
Alghero saluta Tore Scognamillo
9 marzo
Stessa lotta, stessi diritti: 10 storie di attivismo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)