Cor 9:00 Fc Alghero cede di misura all’Ittiri Trasferta amara per la FC Alghero che esce sconfitta per 3-2 dal campo dell’Ittiri al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. Una battuta d’arresto che brucia in ottica salvezza, arrivata al termine di una partita nella quale i giallorossi hanno creato diverse occasioni ma sono stati puniti per gravi disattenzioni in fase difensiva



ALGHERO - La gara si apre con i padroni di casa pericolosi dopo appena due minuti: Poddighe sfonda sulla destra e mette in apprensione la retroguardia algherese. La risposta della FC Alghero arriva al 14’, quando Carlo Pintus colpisce la base del palo sinistro con un tiro ravvicinato. Al 25’ altra grande occasione per i giallorossi: Correddu non riesce ad agganciare un prezioso assist di Riu a tu per tu con il portiere di casa. Un minuto più tardi è invece l’Ittiri a passare in vantaggio: Porcheddu approfitta di una corta respinta del portiere algherese Dore e deposita la palla in rete per l’1-0. La FC Alghero accusa il colpo ma prova a reagire e al 32’ va vicino al pareggio con Raimondo Serra che, servito da Riu, calcia appena dentro l’area con la palla che termina di poco a lato.



Nel finale di primo tempo doppia occasione per gli algheresi: al 45’ Riu sfiora il gol in contropiede, mentre in pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pintus calcia verso l’angolo opposto trovando la pronta risposta del portiere ittirese che devia in corner. Nella ripresa la FC Alghero alza il ritmo e spinge sull’acceleratore. Al 53’ Raimondo Serra ha una ghiotta opportunità ma non riesce ad agganciare il pallone da posizione favorevole. Il meritato pareggio arriva al 55’: Riu recupera palla sulla trequarti, si invola verso la porta e batte il portiere avversario con una conclusione precisa.



La gioia dura però pochissimo. Due minuti dopo, su una rimessa laterale, i giocatori giallorossi si fermano in attesa del fischio arbitrale ma l’azione prosegue e Cubeddu trova la conclusione vincente: per l’arbitro è gol e l’Ittiri torna in vantaggio. Al 64’ arriva anche il tris dei padroni di casa con Simula, tra le proteste degli algheresi per un presunto fuorigioco. Nelle concitate fasi successive Raimondo Serra viene espulso per somma di ammonizioni, lasciando la FC Alghero in inferiorità numerica. Nonostante tutto i giallorossi non smettono di provarci e al 75’ si riversano in avanti creando scompiglio nell’area ittirese. Il secondo gol arriva soltanto nei minuti di recupero: al 95’ Cingotti trova la rete del 3-2, ma è ormai troppo tardi. Una sconfitta pesante contro una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. La classifica resta complicata: la FC Alghero è ultima con 11 punti. La matematica, però, lascia ancora qualche spiraglio e la squadra giallorossa è chiamata a crederci sino alla fine.