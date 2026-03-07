Alguer.it
Cor 11:09
Storie Sottovoce a Palazzo Ducale
Storie Sottovoce a Palazzo Ducale

SASSARI - La mostra “Storie Sottovoce” è organizzata dalla cooperativa sociale Onlus “Porta Aperta” in collaborazione con il Comune di Sassari. L’iniziativa si inscrive all'interno delle attività di sensibilizzazione del servizio antiviolenza "Progetto Aurora", gestito da Porta Aperta per il PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, e di "Free.Da-Liberə dalla violenza", progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud mediante bando per il contrasto della violenza di genere, II ed. – 2021, in cui Porta Aperta è capofila della partnership cui afferiscono: l’ANCI Sardegna, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari, l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, l’associazione NoiDonne 2005, il Movimento Omosessuale Sardo, la cooperativa sociale Edupé, il consorzio Sol.Co Nuoro. La mostra sarà visitabile dal 9 al 14 marzo, negli orari di apertura della Sala Duce di Palazzo Ducale: da lunedì a venerdì ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00, il sabato solo di mattina. L’ingresso è libero e gratuito.
