Cor 8:23 Fertilia, 90° dalla fondazione: sogni e speranze Due giorni intensi a Fertilia e ad Alghero con la presenza - tra i numerosi ospiti e le tante autorità - della Ministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Elvira Calderone. Domenica l´inaugurazione della stele commemorativa. Le immagini



ALGHERO - Celebrazioni ad Alghero per i 90 anni dalla fondazione di Fertilia, «una ricorrenza che appartiene alla storia ma soprattutto al cuore della nostra comunità» ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto. Fertilia non è solo una città di fondazione: è il luogo dove è stato piantato un seme di speranza, cresciuto grazie al lavoro dei coloni, alla forza degli esuli giuliano-dalmati e istriani e alla capacità di Alghero di accompagnare questo percorso trasformando le differenze in ricchezza.



«Qui identità, lingue e tradizioni diverse hanno imparato a convivere, costruendo nel tempo una comunità fondata sul rispetto, sull’accoglienza e sulla pace. È anche per questo che il progetto di Alghero città della Pace trova a Fertilia una delle sue espressioni più autentiche. Celebrare questo anniversario significa custodire la memoria e guardare al futuro, con la responsabilità di continuare a costruire una comunità solidale, aperta e capace di offrire opportunità alle nuove generazioni».



Da qualche anno attorno a Fertilia, grazie anche alla nascita del Museo ed a una ritrovata unità d'intenti delle numerose genti e associazioni che la abitano, è cresciuta una nuova consapevolezza che tenta di scardinare l'incuria e l'oblio in cui la borgata marina era sprofondata a causa soprattutto dei mancati interventi di riqualificazione urbana. L'avvio dei lavori per la riapertura dello storico Hotel Bellavista, da decenni abbandonato sulla Piazza San Marco, è il simbolo di una rinascita anche turistica che presto potrà realizzarsi compiutamente.



