Cor 13:17 «Dalla Commissione Cimiteriale impulso concreto» Il lavoro della Commissione consiliare cimiteriale di Alghero sta producendo risultati concreti per la città dichiara il Presidente della commissione Christian Mulas



ALGHERO - Nel corso delle sedute della Commissione e i sopralluoghi è stato affrontato con determinazione il tema della situazione del cimitero comunale di Alghero, portando all’attenzione dell’amministrazione la necessità non più rinviabile di intervenire sia sulla carenza di loculi sia sulla riqualificazione complessiva del Campo Santo. «Grazie al lavoro di approfondimento e alla costante attività di indirizzo svolta dalla Commissione, si è arrivati oggi a un passaggio importante: l’avvio dell’appalto che consentirà di aumentare la disponibilità dei posti di tumulazione e allo stesso tempo realizzare interventi di manutenzione e riqualificazione molto attesi dai cittadini» sottolinea Christian Mulas.



L’obiettivo affidato all’impresa appaltatrice è quello di aumentare la disponibilità di posti e, nel contempo, intervenire con lavori che migliorino la fruizione, il decoro e la sicurezza del cimitero comunale, un luogo che merita particolare rispetto e attenzione da parte delle istituzioni. A breve è prevista l’apertura del cantiere con le modalità dell’esecuzione anticipata del contratto, scelta che consentirà di accelerare i tempi e dare risposte rapide alla città. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione un congruo numero di posti di tumulazione in grado di coprire il fabbisogno per almeno uno o due anni.



Nelle prospettive dell’amministrazione vi è inoltre la possibilità di intercettare ulteriori risorse regionali per circa 400 mila euro, grazie alla partecipazione del Comune di Alghero all’avviso pubblico promosso dalla Regione nell’ambito delle opportunità previste dalla Legge di stabilità n. 30/49 del 5 giugno 2025. «Il lavoro della Commissione consiliare cimiteriale dichiara il Presidente è stato fondamentale per accendere i riflettori su una problematica sentita dalla città e per individuare soluzioni concrete. La carenza di loculi e le condizioni del cimitero erano temi che richiedevano risposte chiare e tempi rapidi. Oggi possiamo dire che l’impegno assunto si sta traducendo in fatti. Con questo appalto diamo un segnale forte di attenzione verso un luogo che rappresenta la memoria e il rispetto per la nostra comunità, avviando un percorso di riqualificazione che i cittadini attendevano da tempo» chiude la nota il presidente della commissione Mulas.