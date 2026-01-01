Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaTasseSecal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
Cor 15:50
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
Nessuno stop da parte della società di riscossione comunale: Nel solo mese di gennaio notificati numerosi atti agli algheresi nonostante la possibilità di adesione alla rottamazione (non ancora perfezionata dal Comune)
<i>Secal</i>, raffica di cartelle e fermi amministrativi

ALGHERO - Fa discutere ad Alghero il mancato stop alle notifiche di cartelle di pagamento nonostante l'annunciata volontà di adesione alla Rottamazione quinquies disposta dal Governo. Capita così che, mentre l'Agenzia delle Entrate e la quasi totalità delle società di riscossione, anche private, abbiano da tempo azzerato le nuove notifiche per quegli atti rientranti tra quelli oggetto di eventuale rottamazione, ad Alghero invece la Secal continui, come nulla fosse, all'azione di notifica a tappeto di cartelle con ingiunzioni e soprattutto avvisi di fermo amministrativo.

Ciò starebbe avvenendo sugli atti senza alcun rischio di prescrizione. Il tutto su cartelle dal 2020 al 2023, esattamente quelle potenzialmente rientranti nel provvedimento governativo che ammette sgravi importanti per i contribuenti (il pagamento della sola imposta al netto di sanzioni e interessi, sempre molto onerosi). Capita così che nel solo mese di gennaio 2026 siano già centinaia gli atti tramite i quali Secal, per conto del Comune di Alghero, dispone il blocco dei beni mobili del debitore, ovvero un qualsiasi veicolo di cui si è il proprietario.

Il motivo di tale azione potrebbe risiedere in una mancata comunicazione tra società di riscossione e Amministrazione. Contattati gli uffici dell'assessorato competente, il Comune conferma fermamente la volontà di adesione ai benefici della definizione agevolata voluti dal Governo (come peraltro già preannunciato dallo stesso assessore alle Finanze in occasione di un recente consiglio comunale), ma in attesa tutte le procedure andrebbero avanti. Insomma, una posizione comunque ambigua e poco lineare, che espone il contribuente al pagamento immediato di oneri decisamente superiori, senza la garanzia di un successivo ristoro.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:00
«Subito la sospensione delle cartelle Secal»
Forza Italia Alghero censura pesantemente l’operato dell’Amministrazione comunale algherese e chiede la sospensione immediata dei procedimenti in adesione alla Rottamazione quinquies
13/1«Rottamazione, Alghero non resti a guardare»
9/1Rottamazione dei tributi locali. «Si scelga di stare coi fragili»
8/1«Rottamazione anche per gli algheresi»
12/11«Pais lo smemorato di Alghero»
10/11«Tassa soggiorno: aumento senza logica e rispetto»
10/11«Giusto uniformare la tassa di soggiorno»
10/11«Turismo, delibera sciatta e serve una visione»
1/11«Chiarezza su tassa di soggiorno»
29/10Progetto-Entrate ad Alghero. Più controlli per la tassa soggiorno
31/10G20: giù le mani dalla tassa di soggiorno
« indietro archivio tasse »
22 gennaio
Intelligenza artificiale: corso under 18
22 gennaio
«Subito la sospensione delle cartelle Secal»
22 gennaio
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)