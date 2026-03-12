S.A. 15:25 Futsal FC Alghero: sfida salvezza al PalaManchia I giallorossi sono attesi da una sfida fondamentale per il futuro della squadra: Sabato 14 marzo al PalaManchia arriva il Domus Perdaxius in una gara che può valere la permanenza in C1



ALGHERO - È arrivato il momento decisivo della stagione per la Futsal FC Alghero. A tre giornate dalla conclusione del campionato, i giallorossi sono attesi da una sfida fondamentale per il futuro della squadra: questo sabato 14 marzo al PalaManchia arriva il Domus Perdaxius in una gara che può valere la permanenza in C1. Il fischio d’inizio è fissato per le 15.30. Per la formazione algherese non è più tempo di calcoli: servono punti pesanti per chiudere il discorso salvezza. Una vittoria permetterebbe infatti di raggiungere matematicamente l’obiettivo stagionale, anche alla luce degli incroci delle dirette rivali nelle ultime due giornate.



La squadra arriva all’appuntamento dopo una stagione intensa e combattuta, vissuta tra alti e bassi ma anche con segnali di crescita importanti. Il calendario offre ora un’opportunità significativa: nelle ultime tre giornate i giallorossi potranno disputare due gare tra le mura amiche. Per questo il PalaManchia dovrà tornare ad essere un vero fortino. La società lancia un appello ai tifosi, agli sportivi e a tutti i sostenitori affinché riempiano il palazzetto e sostengano la squadra in una partita che ha il sapore di una finale. L’ingresso sarà come sempre gratuito. La Futsal FC Alghero chiama la città: sabato serve il sostegno di tutti per difendere la categoria.