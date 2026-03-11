Cor 17:29 Uniti per Todde: niente tassa per l’aeroporto di Alghero «La cancellazione della tassa d´imbarco sarebbe un modo per equilibrare l´intero sistema regionale, evitando la concentrazione dei voli solo su Cagliari e Olbia» spiega Di Nolfo



ALGHERO - L’obiettivo della misura è sperimentale: monitorare gli effetti dell’abolizione della tassa per valutarne eventualmente un’estensione futura. Tra i vantaggi attesi ci sono il calo del costo dei biglietti, che renderebbe più accessibili i voli, l’attrazione di nuove compagnie aeree interessate a collegamenti, anche internazionali, e un rafforzamento dei voli invernali.



Il gruppo Uniti per Todde propone l’abolizione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco esclusivamente per l’aeroporto della Riviera del Corallo, limitatamente al periodo compreso tra ottobre e maggio. La proposta è stata avanzata durante l’ultimo vertice di maggioranza con la presidente della Regione, Alessandra Todde.



Secondo i consiglieri Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco e Giuseppe Frau, Alghero è il terminal più piccolo e vulnerabile del sistema aeroportuale sardo. Durante l’estate, il numero di passeggeri mensili raggiunge tra i 220 e i 250mila, mentre a gennaio scende fino a 60mila. «La cancellazione della tassa d'imbarco sarebbe un modo per equilibrare l'intero sistema regionale, evitando la concentrazione dei voli solo su Cagliari e Olbia» spiega Di Nolfo.