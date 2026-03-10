Alguer.it
S.A. 19:07
Ruba al supermercato e fugge: fermato ad Alghero
Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero, ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato ai danni di un noto supermercato locale
Ruba al supermercato e fugge: fermato ad Alghero

ALGHERO - Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio da parte della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Alghero. Nei giorni scorsi, nell’ambito di una mirata attività di prevenzione e tutela degli esercizi commerciali cittadini, gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero, ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato ai danni di un noto supermercato locale.

Nello specifico, durante l’espletamento di un servizio serale, è giunta una segnalazione
relativa ad un individuo che, dopo aver occultato numerosi e costosi tagli di carne pregiata
all’interno di un carrello di proprietà dell'esercizio, si è allontanato repentinamente dal supermercato, dandosi alla fuga ed eludendo le barriere presenti alle casse. Dalle informazioni acquisite, specie in relazione alla descrizione del soggetto, i poliziotti, avendo immediatamente intuito la possibile via di fuga ed operando in coordinamento con le pattuglie presenti sul territorio, pochi istanti dopo hanno intercettato l’uomo con la refurtiva, in una via adiacente al supermercato.
La tempestività di intervento e la conseguente attività investigativa effettuata anche mediante
la visione degli impianti di videosorveglianza, hanno permesso così di cristallizzare un quadro
probatorio inequivocabile, portando alla denuncia del soggetto all’Autorità Giudiziaria ed alla
restituzione della merce al supermercato.
