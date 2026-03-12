S.A. 14:29 All´Alguer Summer Festival arriva Blanco il 6 agosto Il nome di Blanco va ad aggiungersi a quelli dei Litfiba 1° agosto, Fiorella Mannoia 2 agosto, Claudio Baglioni 4 agosto, Luca Carboni 5 agosto, la serata K Pop is coming 8 agosto, Il Volo 9 agosto, Mannarino 11 agosto, Marco Masini 19 agosto, Capo Plaza 20 agosto, Fulminacci 21 agosto e Caparezza 22 agosto



ALGHERO - Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), e alla vigilia de “Il primo tour nei palazzetti” – il grande ritorno dal vivo che tra aprile e maggio lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani – BLANCO svela le date del “Tour Estate 2026”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti.



Arriverà anche in Sardegna il 6 agosto all’Alguer Summer Festival, organizzato da Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Rock’n’Beer, Associazione Eventi Beneficienza Valledoria in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. Il nome di Blanco va ad aggiungersi a quelli dei Litfiba 1° agosto, Fiorella Mannoia 2 agosto, Claudio Baglioni 4 agosto, Luca Carboni 5 agosto, la serata K Pop is coming 8 agosto, Il Volo 9 agosto, Mannarino 11 agosto, Marco Masini 19 agosto, Capo Plaza 20 agosto, Fulminacci 21 agosto e Caparezza 22 agosto. Questa nuova serie di concerti che porterà BLANCO sui palchi dei principali festival della stagione, rappresenterà un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i brani di MA’, il nuovo progetto discografico che segna un importante capitolo nel percorso artistico del cantautore, insieme ai grandi successi che hanno definito la sua carriera.