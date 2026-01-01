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S.A. 20:48
Allievo del Conservatorio selezionato per Amburgo
Un allievo del Conservatorio di Sassari, Emanuele Sara, sarà tra gli ospiti dell’ICMC - International Computer Music Conference, la più importante conferenza mondiale dedicata alla musica elettronica che quest’anno si terrà ad Amburgo, in Germania, dal 10 al 16 maggio. Il giovane artista è stato selezionato per la sua installazione MirRaspiju, che aveva già vinto il Premio Nazionale delle Arti ospitato nei mesi scorsi al Canepa
Allievo del Conservatorio selezionato per Amburgo

SASSARI - Prestigioso riconoscimento internazionale per Emanuele Sara, allievo del Conservatorio di Sassari: la sua installazione MirRaspiju è stata infatti selezionata per essere esposta all’ICMC - International Computer Music Conference, la più importante conferenza mondiale dedicata alla musica elettronica che quest’anno si terrà ad Amburgo, in Germania, dal 10 al 16 maggio. L’opera aveva già conquistato nello scorso novembre il Premio Nazionale delle Arti, ospitato proprio al Canepa che si conferma fertile laboratorio anche per le nuove frontiere della musica.

L’ICMC, nata nel 1974, non è soltanto una conferenza accademica ma un grande evento che unisce arte e ricerca, con concerti, performance, presentazioni scientifiche sulle nuove tecnologie, live electronics, applicazioni della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale. Nello spazio del Ligeti Zentrum di Amburgo ospiterà inoltre alcune selezionate installazioni da tutto il mondo, tra cui quella creata da Emanuele Sara, laureato in Musica elettronica e attualmente iscritto al biennio di specializzazione, allievo dei docenti Walter Cianciusi, Riccardo Sarti, Roberto Musanti e Paolo Tarizzo. MirRaspiju, spiega il suo autore, è un’installazione sonora interattiva, un dispositivo di autopercezione sonora o di “auto-ascolto” che non ricerca l’effetto immersivo né la spettacolarità tecnologica, non amplifica il gesto ma lo rende udibile, introducendo una soglia percettiva in cui il corpo diventa agente sonoro.
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