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Alguer.itnotizienuoroCronacaArresti › Hashish nel comodino: arrestato 39enne
S.A. 17:02
Hashish nel comodino: arrestato 39enne
L’ennesima operazione dimostra il sempre più crescente uso e conseguente aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del “Marghine”
Hashish nel comodino: arrestato 39enne

MACOMER - Un arresto ed il sequestro di 85 grammi di hashish: è il bilancio dell’ultima operazione antidroga portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Macomer. Il 39enne di Sindia, a seguito di perquisizione eseguita dai militari delle Stazioni di Sindia, Macomer e Suni con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, è stato trovato in possesso della droga occultata all’interno di un comodino della stanza da letto della sua abitazione. Altro stupefacente era da lui occultato nella tasca dei suoi pantaloni.

L’attività che ha portato al suo arresto nasce dal meticoloso lavoro di osservazione predisposto dagli inquirenti. Gli stessi hanno atteso che uscisse di casa e lo hanno fermato all’esterno dell’abitazione.
L’ennesima operazione dimostra il sempre più crescente uso e conseguente aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area del “Marghine”. Costante e senza tregua l’azione di contrasto svolta dall’Arma dei Carabinieri presente sul territorio. Fondamentale il supporto dell’Autorità Giudiziaria per le immediate azioni e provvedimenti di competenza.
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