Cor 17:46 Turismo accessibile, incontro al Quarter Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, in collaborazione con Connessioni Sociali SB, organizza l’incontro pubblico dedicato al tema del Turismo Accessibile



Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, in collaborazione con Connessioni Sociali SB, organizza l’incontro pubblico dedicato al tema del Turismo Accessibile, che si terrà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 10.30 presso la sala conferenze “Lo Quarter” – Largo San Francesco – Alghero. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto su un settore strategico, ancora poco sviluppato, ma con grandi potenzialità di crescita per la destinazione e per l’intero sistema turistico locale.



Durante l’incontro si discuteranno: potenzialità e numeri del turismo accessibile; opportunità di sviluppo e business per gli operatori del territorio; modelli di destinazione accessibile: governance, servizi, mobilità, standard e informazioni; criticità dell’offerta turistica attuale e bisogni di chi sceglie una meta per le proprie vacanze. L’evento è aperto a tutti gli interessati e rappresenta un’occasione importante per approfondire e valorizzare l’attenzione verso l’accessibilità universale.