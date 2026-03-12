Cor 9:26 «Rottamazione, Alghero al palo» E' il gruppo di Forza Italia Alghero con l´ex assessora alle Finanze in testa, a ritornare per l´ennesima volta sui gravi ritardi dell´amministrazione Cacciotto in tema di definizione agevolata e le pesanti conseguenze a cui i cittadini Vanni inesorabilmente incontro



ALGHERO - «L’iniziativa del Comune di Sassari che ha avviato formalmente il percorso per introdurre una definizione agevolata delle cartelle relative a Imu e Tari dimostra che, quando c’è volontà politica, gli strumenti per aiutare i cittadini e migliorare la riscossione delle entrate esistono». Per l’ennesima volta i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Nina Sini, ritornano sul tema della rottamazione. Oggi commentando la decisione dell’amministrazione sassarese annunciata dall’assessore al Bilancio Giuseppe Masala.



«La normativa nazionale consente agli enti locali di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi locali – come Imu e Tari – ma a precise condizioni: ciascun Comune deve approvare un regolamento ad hoc e garantire il pieno rispetto degli equilibri di bilancio. Si tratta di una possibilità concreta che può consentire ai contribuenti di mettersi in regola pagando il dovuto con una riduzione di sanzioni e interessi e, allo stesso tempo, permettere ai Comuni di recuperare crediti che spesso restano difficilmente esigibili». Secondo gli esponenti azzurri, il percorso avviato a Sassari dimostra che la strada è praticabile e può produrre benefici sia per i cittadini sia per le casse pubbliche.



«Per questo motivo sollecitiamo l’amministrazione comunale di Alghero ad avviare immediatamente un analogo percorso, predisponendo il regolamento necessario per consentire anche ai contribuenti algheresi di accedere a una definizione agevolata delle proprie posizioni tributarie». «Purtroppo – aggiungono i consiglieri di Forza Italia – anche su questo tema l’amministrazione di Alghero dimostra una preoccupante debolezza politica e una evidente incapacità di assumere decisioni in tempi certi e rapidi. Mentre altri Comuni si muovono e aprono opportunità concrete per i cittadini, ad Alghero continua a prevalere l’immobilismo».



«La rottamazione delle cartelle può rappresentare uno strumento utile per alleggerire il peso fiscale su famiglie e imprese in difficoltà e, nello stesso tempo, migliorare la capacità di riscossione dell’ente. Per questo chiediamo alla giunta di uscire dall’indecisione e di avviare subito il percorso amministrativo necessario, evitando che ancora una volta Alghero resti indietro rispetto ad altre realtà del territorio».