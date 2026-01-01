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Cor 13:35
Manifestazioni equestri: se ne parla a Sassari
L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo 2026, con inizio dei lavori alle ore 08.15, nell’Aula Magna dell’Università degli studi di Sassari
Manifestazioni equestri: se ne parla a Sassari

SASSARI - “Gestione delle manifestazioni equestri”: si svolgerà a Sassari una giornata di alta formazione organizzata dalla Asl n. 1, in collaborazione con Ares Sardegna, e il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari. Un incontro aperto agli operatori e associazioni del settore per fare chiarezza sulla nuova norma che disciplina le manifestazioni equestri.

“La nuova disciplina, approvata con il Decreto dell’8 gennaio 2025 disciplina i “Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati”, e detta i requisiti di sicurezza, di salute e di benessere per gli atleti, i cavalli atleti e per il pubblico”, spiega Franco Sgarangella, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della Asl di Sassari.

«L'organizzazione di un momento di formazione sulle manifestazioni ippiche si rende necessario al fine di illustrare e approfondire le nuove disposizioni, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, di sicurezza e di tutela del benessere animale. L'iniziativa sarà finalizzata al supporto dei soggetti coinvolti nell'adeguamento alla nuova normativa favorendo una corretta applicazione delle regole e lo svolgimento di manifestazioni conformi e sicure».

Al convegno, organizzato dal Servizio veterinario di Gestione e controllo della qualità e della scurezza alimentare e dal Servizio veterinario di Igiene e allevamenti e produzioni zootecniche della Asl di Sassari, saranno presenti associazioni, rappresentanti di categoria, amministratori locali e professionisti del settore.
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