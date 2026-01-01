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Cor 16:41
Porto Torres: arriva in città un nuovo Pediatra
Si tratta della dottoressa Anna Maria Oggiano, con ambulatorio in via Covour n. 34 a Porto Torres. I genitori dei bambini sprovvisti di pediatra, dal 16 marzo , potranno effettuare la scelta del medico
Porto Torres: arriva in città un nuovo Pediatra

PORTO TORRES - A partire dal 16 marzo 2026, nell’ambito n. 7 del Distretto di Sassari, dell’Anglona, della Romangia e della Nurra Occidentale prenderà servizio, con incarico di titolarità, una Pediatria di Libera Scelta: Si tratta della dottoressa Anna Maria Oggiano, con ambulatorio in via Covour n. 34 a Porto Torres. Contatti tel. 351 3303196, e-mail: annamaria.oggiano22@gmail.com. I genitori dei bambini sprovvisti di pediatra, dal 16 marzo , potranno effettuare la scelta del medico. La dottoressa Oggiano osserverà il seguente orario:
Lunedì, dalle ore 15.30 alle 17.30, mercoledì, dalle ore 15.00 alle 17.00, Martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 12.30.
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