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Cor 9:25
Sassari: accordo sugli immobili pubblici
Nel corso dell’incontro sarà formalizzato l’accordo di collaborazione tra Agenzia del Demanio, Comune di Sassari, Città Metropolitana di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna e Università degli Studi di Sassari, finalizzato a promuovere interventi di riqualificazione, riuso e sviluppo strategico degli immobili pubblici presenti nel territorio
Sassari: accordo sugli immobili pubblici

SASSARI - Venerdì 20 marzo (ore 13) nella Sala Sciuti del Palazzo della Città Metropolitana di Sassari (piazza d’Italia nr 31), è in programma la conferenza stampa di presentazione del “Piano Città degli Immobili Pubblici di Sassari”, iniziativa dedicata alla valorizzazione e alla rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico della città.

Nel corso dell’incontro sarà formalizzato l’accordo di collaborazione tra Agenzia del Demanio, Comune di Sassari, Città Metropolitana di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna e Università degli Studi di Sassari, finalizzato a promuovere interventi di riqualificazione, riuso e sviluppo strategico degli immobili pubblici presenti nel territorio.

Alla conferenza stampa parteciperanno Giuseppe Mascia, sindaco del Comune di Sassari e della Città Metropolitana, Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio, Gavino Mariotti, rettore dell’Università degli Studi di Sassari e Alessandra Todde, presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
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