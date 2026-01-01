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Cor 9:54
Porta Terra non basta: indagine per 600mq
«L’obbiettivo è quello di creare un centro di programmazione strategica e istituzionale e di supporto al cittadino nel centro della città di Alghero» dichiarano da Porta Terra. Prosegue il percorso di razionalizzazione logistica degli uffici
Porta Terra non basta: indagine per <i>600mq</i>

ALGHERO - Pubblicata l'indagine esplorativa finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’acquisizione di un immobile da destinare a finalità istituzionali. L’input, come anticipato dal Quotidiano di Alghero dal mese scorso [LEGGI], arriva dalla delibera di giunta n. 13 del 12 febbraio scorso con la quale il Comune di Alghero intende procedere all’acquisto, da soggetti pubblici o privati, di un edificio presente nel libero mercato, con preferibile ubicazione nel centro storico o nelle immediate adiacenze.

Ieri è stato pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse, con scadenza della presentazione entro il 30 aprile. Tra i requisiti richiesti, la superficie commerciale complessiva che non dovrà essere inferiore a 600mq, valutata quale necessaria per soddisfare il fabbisogno degli uffici di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta, degli uffici della programmazione strategica, della Segreteria Generale, per gli uffici di supporto ai cittadini, oltre a sale riunioni/rappresentanza, locali da destinare ad archivi e adeguati locali tecnici che consentano una corretta gestione degli impianti.

«Si tratta di requisiti che non sono presenti attualmente nell’immobile di Piazza Porta Terra che ospita gli Organi istituzionali dell’Ente e numerosi Servizi ed uffici di programmazione strategica e di supporto al cittadino, in spazi che presentano criticità sotto il profilo della funzionalità, dell’accessibilità, della rappresentatività istituzionale e della possibilità di ulteriore sviluppo organizzativo, e non sono pienamente conformi al ruolo e al prestigio delle funzioni esercitate» assicurano da Porta Terra.
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