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Cor 10:16
«Città nel caos, manca programmazione»
I consiglieri comunali di Forza Italia Alghero rincarano la dose dopo l´intervento risoluto del capogruppo di maggioranza, Alberto Bamonti: disordine e mancata programmazione, caos e preoccupazione crescenti
«Città nel caos, manca programmazione»

ALGHERO - Il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Alghero interviene ancora oggi una volta con accresciuta preoccupazione «sul crescente caos legato ai lavori pubblici e alle manutenzioni cittadine, ormai fuori controllo e senza una regia chiara da parte dell’Amministrazione». La protesta dei commercianti di via Don Minzoni, lasciati senza preavviso in un periodo economicamente delicato - sottolineano Peru, Caria, Ansini, Tedde e Bardino - rappresenta solo l’ultimo episodio di una gestione approssimativa e disorganizzata. Gli Azzurri rincarano la dose dopo l'intervento risoluto del capogruppo di maggioranza, Alberto Bamonti.

«Interventi privi della benché minima programmazione, comunicazione inesistente o fuorviante nonchè la totale assenza di coordinamento stanno creando disagi enormi a cittadini e attività produttive. A questo si aggiunge una situazione ormai insostenibile sul fronte della manutenzione stradale. Alghero è oggi una città con strade ridotte a un vero e proprio “groviera”: buche diffuse, asfalto deteriorato e interventi tampone tardivi e insufficienti. Una condizione che non solo mette a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei motociclisti, ma provoca quotidianamente danni ai veicoli, con conseguenti costi a carico dei cittadini quantificabili in oltre 500.000,00 euro l’anno.
È evidente che manca una programmazione puntuale e una manutenzione ordinaria costante. Si interviene solo in emergenza e in modo “raffazzonato”, quando il problema è ormai esploso, senza alcuna visione di medio/lungo periodo».

«Forza Italia Alghero è convinta che l’Amministrazione debba mettere in campo in tempi rapidi un piano organico e trasparente dei lavori pubblici, con date certe e comunicazione preventiva ai cittadini e agli operatori economici. Ma serve, soprattutto, il varo di un programma strutturato di manutenzione delle strade, con interventi rapidi ed efficaci e un monitoraggio costante dello stato del manto stradale, per prevenire situazioni di pericolo. Le condizioni della nostra città rispecchiano il quadro politico che oggi governa: confusione, pressappochismo, incapacità gestionale. Alghero merita una gestione efficiente, non improvvisazione. I cittadini non possono continuare a pagare il prezzo dell’inerzia e della cattiva organizzazione. Il gruppo di Forza Italia continuerà a vigilare e a incalzare l’Amministrazione affinché si restituiscano decoro, sicurezza e funzionalità alla città» chiudono Peru, Caria, Ansini, Tedde e Bardino.
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