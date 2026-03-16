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Cor 8:18
Stefania Avolio in concerto al Teatrì
Con il suo progetto live I Have Been Here. Il concerto fa parte del tour di presentazione dell’omonimo album pubblicato nel marzo 2025, un lavoro che si muove tra alternative pop ed electropop
Stefania Avolio in concerto al Teatrì

ALGHERO - Sabato 21 marzo, alle ore 20, Stefania Avolio, cantautrice, pianista e performer di Verona, sarà in concerto a Lo Teatrì di Alghero con il suo progetto live I Have Been Here. Il concerto fa parte del tour di presentazione dell’omonimo album pubblicato nel marzo 2025, un lavoro che si muove tra alternative pop ed electropop, caratterizzato da atmosfere intime, sospese e profondamente emotive.

I Have Been Here nasce da attraversamenti personali e geografici – dalle montagne della Lessinia all’Islanda, fino alle coste di Brighton – e si sviluppa come un racconto sonoro in cui memoria, assenza e trasformazione diventano musica. Dal vivo, Stefania Avolio propone un set essenziale e immersivo: voce, tastiere, pad elettronici e texture digitali si intrecciano in un equilibrio delicato tra scrittura pop, ricerca sonora e attenzione allo spazio e all’ascolto.

La dimensione del concerto privilegia una relazione diretta con il pubblico, creando un’esperienza raccolta e fortemente evocativa. Nell'ultimo anno l’artista ha presentato questo progetto in diversi contesti europei, ricevendo apprezzamenti per la forza emotiva delle performance e per la capacità di creare un dialogo autentico con chi ascolta.
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