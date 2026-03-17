Cor 10:08 FdI, sala gremita per la nuova sede Grande partecipazione per l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia Alghero, che segna l’avvio di una nuova fase di iniziativa politica sul territorio. Presente il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami



ALGHERO - All’incontro hanno preso parte il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, gli onorevoli Mauro Rotelli, Francesco Mura e Barbara Polo, la consigliera regionale Francesca Masala, oltre a numerosi amministratori e rappresentanti del centrodestra, tra cui Mario Conoci, Michele Pais, Antonello Peru, Toti Colombano e Maria Vittoria Porcu. «È stata una serata importante – dichiara Pino Cardi, coordinatore cittadino – perché ha dimostrato che ad Alghero esiste una comunità politica viva, radicata e in crescita».



La nuova sede sarà un punto di riferimento stabile per l’ascolto dei cittadini, per l’elaborazione di idee e per il confronto politico. Sulla stessa linea Alessio Auriemma, vice coordinatore cittadino: «Da qui parte una nuova stagione di lavoro e presenza sul territorio. Vogliamo dare vita a un luogo aperto di formazione politica, dove i giovani possano crescere con serietà e consapevolezza. I prossimi mesi saranno all’insegna di una partecipazione concreta, capace di unire esperienze e generazioni».



Per Alessandro Cocco, capogruppo consiliare, «la presenza degli alleati dimostra che il centrodestra è unito e pronto per le sfide di domani. La sede sarà uno spazio di politica vera, al servizio della città, da cui costruire un’alternativa credibile per Alghero». «La partecipazione così ampia – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia – è il segnale che c’è voglia di politica, di identità e di futuro. Da qui ripartiamo con determinazione, consapevoli che il lavoro da fare è tanto, ma con la certezza di essere sulla strada giusta»