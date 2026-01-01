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Cor 22:14
Tiscali, 180 licenziati: a casa anche 12 giornalisti
La società di Sa Illetta annuncia il taglio di 180 lavoratori su un organico complessivo di 729 dipendenti, adottando come unico criterio di individuazione la non opposizione al licenziamento
Tiscali, 180 licenziati: a casa anche 12 giornalisti

CAGLIARI - Licenziamento collettivo a Tiscali: la società di Sa Illetta annuncia il taglio di 180 lavoratori su un organico complessivo di 729 dipendenti, adottando come unico criterio di individuazione la non opposizione al licenziamento. Nel dettaglio, l'eccedenza viene individuata nell'ambito della composizione dei profili professionali aziendali corrispondente a 155 lavoratori inquadrati come impiegati sino al livello 7, 13 lavoratori inquadrati con qualifica di Quadro di livello 7 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione e 12 giornalisti.
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