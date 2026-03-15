Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaAeroporto › «Fusione aeroporti, servono garanzie»
Cor 9:23
«Fusione aeroporti, servono garanzie»
La Fit Cisl Sardegna guarda con attenzione al percorso avviato dalla Giunta regionale sull’integrazione industriale del sistema aeroportuale e chiede attenzione e garanzie
«Fusione aeroporti, servono garanzie»

CAGLIARI - «La Fit Cisl Sardegna guarda con attenzione al percorso avviato dalla Giunta regionale sull’integrazione industriale del sistema aeroportuale sardo che riguarda gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Si tratta di una scelta che interviene su un settore strategico per l’isola e che avrà effetti rilevanti sulla mobilità dei cittadini, sullo sviluppo economico e sul sistema occupazionale legato al trasporto aereo». Lo affermano la segretaria generale Claudia Camedda e il segretario regionale Gianluca Langiu. «L’idea di costruire un sistema aeroportuale integrato può rappresentare una scelta utile se finalizzata a rafforzare il ruolo degli aeroporti sardi, ad aumentare i collegamenti e ad attrarre investimenti. Tuttavia, un’operazione di questa portata non può essere letta esclusivamente come un riassetto societario o finanziario, deve essere prima di tutto un progetto industriale capace di generare sviluppo, qualità del lavoro e crescita equilibrata dei territori».

Per Camedda e Langiu, «è fondamentale che nel percorso che porterà alla definizione degli accordi e del futuro piano industriale vengano garantite con chiarezza la tutela dei livelli occupazionali, della corretta applicazione dei CCNL di settore e la valorizzazione delle professionalità presenti negli scali e un rafforzamento degli investimenti infrastrutturali e tecnologici negli aeroporti dell’isola. Allo stesso tempo è necessario evitare che il processo di integrazione produca squilibri territoriali o penalizzi uno degli scali, perché il sistema aeroportuale della Sardegna deve essere considerato nella sua interezza e nella sua funzione strategica per l’isola».

Per il sindacato la presenza pubblica nella governance rappresenta un elemento decisivo: «le infrastrutture aeroportuali sono asset fondamentali per la Sardegna e le scelte che le riguardano devono rispondere a un interesse generale, legato al diritto alla mobilità dei cittadini, allo sviluppo turistico e alla competitività del sistema economico regionale. Per queste ragioni – concludono Camedda e Langiu – riteniamo necessario aprire sin da subito un confronto con la Regione e con tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, affinché il processo di integrazione sia accompagnato da trasparenza, partecipazione e da un chiaro confronto con le parti sociali. Il futuro del sistema aeroportuale sardo non può essere deciso senza il contributo del lavoro e senza una visione strategica che metta al centro la Sardegna, i suoi territori e il diritto dei cittadini a collegamenti efficienti e stabili».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/3/2026
La Giunta approva la fusione degli aeroporti sardi
Il progetto rappresenterebbe anche il presupposto per ottenere il riconoscimento della rete aeroportuale ministeriale. Obiettivo arrivare alla firma degli accordi vincolanti entro il 30 settembre
15/3/2026
Tassa d´imbarco: Todde deleteria, Cacciotto assente
Così Fratelli d’Italia Alghero commenta le ultime dichiarazioni della maggioranza regionale: «si continua a perdere tempo mentre altre regioni italiane stanno già intervenendo per rendere più competitivi i propri aeroporti»
16/3/2026
Penali per cambio volo: bug informatico
Aeroitalia ha risolto il problema verificatosi in sede di bigliettazione: La compagnia ha provveduto a intervenire sul sistema, risolvendo il malfunzionamento e ripristinando la corretta applicazione delle regole previste per i voli in continuità territoriale
13/3Uniti per Todde: niente tassa per l’aeroporto di Alghero
11/3Alghero e Olbia da record: oltre 6,8 mln di posti
11/3Nuova Summer: il 17 voli a Barcellona e Katowice
10/3Continuità aerea e minori: disparità inaccettabile
10/3«Voli winter, l´idea piace lavoriamo insieme»
7/3«Sull´aeroporto non servono slogan»
4/3Enac-Sogaer: 56 milioni per l´Aeroporto
4/3«L’imposta di soggiorno per garantire voli»
3/3Enac e Sogaer, accordo da 56 milioni
2/3«Alghero penalizzata su Milano»
« indietro archivio aeroporto »
18 marzo
FdI, sala gremita per la nuova sede
17 marzo
Spari e minacce, paura ad Alghero
18 marzo
«Città nel caos, manca programmazione»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)