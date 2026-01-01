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Cor 22:30
Abbanoa: traffico in tilt, attività al collasso
Pazzesca la gestione della circolazione ad Alghero nelle principali arterie, chiusa la rotonda tra via Azuni e via Don Minzoni: Durissima presa di posizione del capogruppo Noi Riformiamo Alghero, Alberto Bamonti
Abbanoa: traffico in tilt, attività al collasso

ALGHERO - «La rotonda tra via Azuni e via Don Minzoni è oggi il simbolo di una gestione incredibile degli affidamenti incaricati da Abbanoa e subappaltati. Il traffico è completamente paralizzato, con code e disagi gravissimi per cittadini, lavoratori e mezzi di emergenza. Nel frattempo, le attività commerciali della zona stanno pagando il prezzo più alto: incassi azzerati, clienti impossibilitati a raggiungere i negozi, operatori esasperati e lasciati soli».

Pazzesca la gestione della circolazione veicolare ad Alghero e durissima presa di posizione del capogruppo Noi Riformiamo Alghero, Alberto Bamonti: Sotto accusa diretta Abbanoa, «responsabile di un cantiere gestito in modo inaccettabile», ma la responsabilità indiretta - a questo punto - va tutta addosso all'Amministrazione comunale algherese ed a chi autorizza i cantieri pubblici. «Assenza totale di pianificazione, comunicazione praticamente nulla. Un modo di operare che sta mettendo in ginocchio un intero quartiere».

Per Alberto Bamonti non si tratta più di semplici disagi, ma di un danno economico e sociale grave, causato da una gestione dei lavori fuori controllo». Il capogruppo pretende immediatamente: lo sblocco della viabilità da parte dell'Azienda con soluzioni concrete e immediate, tempi certi e pubblici sulla fine dei lavori. «La misura è colma».
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