Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › «Alghero galleggia, serve scossa»
S.A. 9:29
«Alghero galleggia, serve scossa»
Così il coordinamento cittadino della Lega denuncia il grave stallo che ormai da tempo caratterizza l’attività amministrativa della città e rivolge un appello alla Maggioranza
«Alghero galleggia, serve scossa»

ALGHERO - Il coordinamento cittadino della Lega di Alghero, con Giorgio Gadoni, Michele Pais , Salvatore Carta, Marco Lombardi, Gabriella Fadda e Sarah Boette, denuncia «con forte preoccupazione il grave stallo che ormai da tempo caratterizza l’attività amministrativa della città: Una situazione sotto gli occhi di tutti: l’attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari risulta di fatto quasi azzerata, mentre l’azione amministrativa appare sempre più debole e priva di una direzione chiara». Secondo la Lega ciò che emerge «è una condizione di evidente “galleggiamento” politico e amministrativo. La maggioranza che governa la città appare composta da gruppi politici che ormai condividono poco o nulla sul piano politico e programmatico, mentre gli assessori sembrano essere lasciati soli nella propria azione, che appare più individuale e isolata che frutto di una strategia corale. L’impressione complessiva è quella di una gestione improvvisata e per di più disorganizzata, che fatica a dare risposte alla città e ai suoi bisogni. Una situazione che, sottolinea il coordinamento cittadino della Lega, non può essere letta soltanto in chiave di confronto politico tra maggioranza e opposizione».

«La nostra preoccupazione – spiegano dal coordinamento – va ben oltre il possibile vantaggio politico che una forza di opposizione potrebbe trarre da questa fase. In gioco c’è il presente e soprattutto il futuro della nostra Alghero, che vale molto di più delle dinamiche di partito o dei calcoli di convenienza momentanea». Per la Lega è necessario che la maggioranza si fermi a riflettere con serietà sulla situazione attuale. «Serve una scossa, ma soprattutto un sincero esame di coscienza all’interno della coalizione che governa la città. È legittimo chiedersi se esista ancora un vero collante ideologico e programmatico capace di sostenere un progetto amministrativo di lungo periodo, oppure se ci si trovi di fronte a un semplice trattenersi insieme che finisce per danneggiare tutti, a partire dalla città».

Per questo la Lega rivolge un appello diretto alle forze politiche che compongono la maggioranza – «una maggioranza che, peraltro, nel corso della legislatura ha già modificato la propria conformazione rispetto all’esito elettorale, rendendo ancora più difficile comprenderne oggi identità e prospettiva – ma anche ai singoli consiglieri comunali». «Chiediamo un atto di responsabilità politica. La città non può permettersi una fase di immobilismo e di confusione come quella che stiamo vivendo. Alghero ha bisogno di chiarezza, di una guida politica solida e di un’amministrazione capace di lavorare con determinazione per affrontare le sfide presenti e future».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/3/2026
Meno corse in Aeroporto e meno corse in Ospedale
Ad Alghero si percepisce sempre più una distanza tra la società di gestione aeroportuale e il territorio. Una distanza che si traduce in poche rotte, poche opportunità e nella sensazione diffusa di uno scalo che non riesce a esprimere il suo vero potenziale per l’economia locale. Ma c’è anche un’altra corsa. Una corsa che non dovrebbe esistere. È la corsa notturna dei genitori quando un bambino sta male
4/3Interpellanza: a rischio progetti Pnrr a Sassari
4/3Taulera al buio da due settimane
2/3Comunità costiere: online la piattaforma
26/2Mauro Rotelli alla guida di Fratelli d’Italia a Sassari
26/2Tesseramento Anpi ad Alghero
25/2Da Alghero il no al 41bis in Sardegna
25/2«Maria Pia e sport: stop alle narrazioni»
24/2Europa Verde in «controtendenza» ad Alghero
23/2Fronte comune dei Presidenti di Consiglio
19/2Europa Verde inaugura la sede ad Alghero
« indietro archivio politica »
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
13 marzo
Viabilità allo sfascio ad Alghero: ritardi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)