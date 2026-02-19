Cor 9:00 Polizia locale: Cossu comandante a Bosa Cambio al vertice della Polizia locale: nuova fase nella gestione e organizzazione della sicurezza e del controllo del territorio, improntata alla massima collaborazione reciproca con l’Amministrazione



BOSA - Il sindaco, Alfonso Marras, con apposito decreto, per motivi di organizzazione generale dell’amministrazione comunale, ha revocato l’incarico di Comandante della Polizia locale a Giampiero Farinelli, e nominato alla funzione di nuovo Comandante della Polizia locale, Alessandro Cossu, già Vicecomandante. Il nuovo Comandante, già responsabile dell’Area Polizia locale e Protezione civile del Comune di Bosa, ha preso possesso dell’incarico dal 20 febbraio 2026.



«Con la nomina del nuovo Comandante della Polizia locale, nonché responsabile della Protezione civile, avviamo una nuova fase nella gestione e organizzazione della sicurezza e del controllo del territorio, improntata alla massima collaborazione reciproca fra l’Amministrazione e il Corpo di Polizia locale, con lo scopo di migliorare l’azione pubblica nell’interesse della Comunità bosana», dichiara il sindaco, Alfonso Marras.



«Riponiamo grande fiducia nella figura di Alessandro Cossu, funzionario di elevata qualificazione, già conoscitore della macchina amministrativa e del territorio, certi che con le sue doti umane e professionali saprà guidare il Corpo di Polizia locale con la dovuta competenza».