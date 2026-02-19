Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoCronacaAmministrazione › Polizia locale: Cossu comandante a Bosa
Cor 9:00
Polizia locale: Cossu comandante a Bosa
Cambio al vertice della Polizia locale: nuova fase nella gestione e organizzazione della sicurezza e del controllo del territorio, improntata alla massima collaborazione reciproca con l’Amministrazione
Polizia locale: Cossu comandante a Bosa

BOSA - Il sindaco, Alfonso Marras, con apposito decreto, per motivi di organizzazione generale dell’amministrazione comunale, ha revocato l’incarico di Comandante della Polizia locale a Giampiero Farinelli, e nominato alla funzione di nuovo Comandante della Polizia locale, Alessandro Cossu, già Vicecomandante. Il nuovo Comandante, già responsabile dell’Area Polizia locale e Protezione civile del Comune di Bosa, ha preso possesso dell’incarico dal 20 febbraio 2026.

«Con la nomina del nuovo Comandante della Polizia locale, nonché responsabile della Protezione civile, avviamo una nuova fase nella gestione e organizzazione della sicurezza e del controllo del territorio, improntata alla massima collaborazione reciproca fra l’Amministrazione e il Corpo di Polizia locale, con lo scopo di migliorare l’azione pubblica nell’interesse della Comunità bosana», dichiara il sindaco, Alfonso Marras.

«Riponiamo grande fiducia nella figura di Alessandro Cossu, funzionario di elevata qualificazione, già conoscitore della macchina amministrativa e del territorio, certi che con le sue doti umane e professionali saprà guidare il Corpo di Polizia locale con la dovuta competenza».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19/2/2026
«Contributi affitti, mai così alti»
L’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris interviene sulla situazione dei sostegni per gli affitti, quest’anno tocca il record dei contributi ottenuti dalla Regione e replica alle dichiarazioni di Fratelli d´Italia
19/2/2026
Commissioni deserte e sconvocate. «C´è il caos, città penalizzata»
Giornata nerissima quella di ieri per la maggioranza: «Offese anche le associazioni algheresi invitate a partecipare. Valuti il sindaco Cacciotto se nell’interesse degli algheresi sia opportuna la prosecuzione di questa scalcagnata esperienza»
2/2Alghero: Nurra ritorna vicesegretario
1/2«Bilancio e opere pubbliche, scelte grottesche»
31/1«Ad Alghero si galleggia, nessuna visione»
31/1«Conti in equilibrio, ora servono risposte»
31/1Alghero: manovra di bilancio da 114 milioni
30/1Il caso-Colledanchise in aula
26/1Bilancio, chiuso l´iter si va in aula
21/1Porto Torres ottiene la Certificazione Family Audit
17/1Pari Opportunità: AvS Alghero soddisfatta
16/1Missione quotidiana per le pari opportunità
« indietro archivio amministrazione »
20 febbraio
Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
21 febbraio
Il grido del Comitato San Paolo. «Servono ora riscontri concreti»
21 febbraio
«Alghero, palme pagate e abbandonate»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)