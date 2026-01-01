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Cor 13:00
Riforma della giustizia, M5s informa i cittadini
A pochi giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla cosiddetta “Riforma Nordio”, cittadine e cittadini hanno risposto con entusiasmo all’appello al confronto e all’approfondimento, riempiendo la sala oltre ogni aspettativa
Riforma della giustizia, M5s informa i cittadini

ALGHERO - Sala gremita e grande partecipazione ieri sera all’incontro pubblico “Il Referendum sotto la Lente”, promosso dal Movimento 5 Stelle Alghero presso la sala Cici Peis. A pochi giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla cosiddetta “Riforma Nordio”, cittadine e cittadini hanno risposto con entusiasmo all’appello al confronto e all’approfondimento, riempiendo la sala oltre ogni aspettativa.

L’iniziativa, dedicata agli effetti della riforma della giustizia e ai contenuti del quesito referendario, ha visto la partecipazione del deputato Mario Perantoni, già Presidente della Commissione Giustizia della Camera, e dell’avvocata Maria Graziella Serra. I relatori hanno analizzato i punti chiave della revisione costituzionale – dalla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri alla scissione del CSM, fino all’istituzione della nuova Corte disciplinare – illustrando le possibili ricadute sull’ordinamento e sui diritti delle persone.​

«Riteniamo fondamentale che le algheresi e gli algheresi possano esercitare il proprio diritto di voto in modo informato e consapevole», dichiarano Roberto Ferrara e Giusy Piccone del Movimento 5 Stelle Alghero. «La straordinaria risposta registrata ieri sera conferma che c’è una forte domanda di chiarezza e di partecipazione su un tema complesso come la giustizia, che incide direttamente sulla vita democratica del Paese».​

Durante il dibattito, il pubblico ha posto numerose domande, chiedendo chiarimenti sui possibili rischi di una politicizzazione della magistratura, sulle garanzie di indipendenza dei magistrati e sul significato del voto referendario. Gli interventi hanno evidenziato l’esigenza di contrastare la disinformazione e di offrire strumenti semplici ma rigorosi per orientarsi fra norme, tecnicismi e conseguenze concrete della riforma.​

Il Movimento 5 Stelle Alghero proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative informative, convinto che il coinvolgimento diretto delle persone sia la via maestra per una democrazia più forte e trasparente. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di continuare a partecipare, informarsi e condividere domande e preoccupazioni, trasformando ogni voto in una scelta consapevole e responsabile.
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