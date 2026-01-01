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Riforma della giustizia, M5s informa i cittadini
A pochi giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla cosiddetta “Riforma Nordio”, cittadine e cittadini hanno risposto con entusiasmo all’appello al confronto e all’approfondimento, riempiendo la sala oltre ogni aspettativa
ALGHERO - Sala gremita e grande partecipazione ieri sera all’incontro pubblico “Il Referendum sotto la Lente”, promosso dal Movimento 5 Stelle Alghero presso la sala Cici Peis. A pochi giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla cosiddetta “Riforma Nordio”, cittadine e cittadini hanno risposto con entusiasmo all’appello al confronto e all’approfondimento, riempiendo la sala oltre ogni aspettativa.
L’iniziativa, dedicata agli effetti della riforma della giustizia e ai contenuti del quesito referendario, ha visto la partecipazione del deputato Mario Perantoni, già Presidente della Commissione Giustizia della Camera, e dell’avvocata Maria Graziella Serra. I relatori hanno analizzato i punti chiave della revisione costituzionale – dalla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri alla scissione del CSM, fino all’istituzione della nuova Corte disciplinare – illustrando le possibili ricadute sull’ordinamento e sui diritti delle persone.
«Riteniamo fondamentale che le algheresi e gli algheresi possano esercitare il proprio diritto di voto in modo informato e consapevole», dichiarano Roberto Ferrara e Giusy Piccone del Movimento 5 Stelle Alghero. «La straordinaria risposta registrata ieri sera conferma che c’è una forte domanda di chiarezza e di partecipazione su un tema complesso come la giustizia, che incide direttamente sulla vita democratica del Paese».
Durante il dibattito, il pubblico ha posto numerose domande, chiedendo chiarimenti sui possibili rischi di una politicizzazione della magistratura, sulle garanzie di indipendenza dei magistrati e sul significato del voto referendario. Gli interventi hanno evidenziato l’esigenza di contrastare la disinformazione e di offrire strumenti semplici ma rigorosi per orientarsi fra norme, tecnicismi e conseguenze concrete della riforma.
Il Movimento 5 Stelle Alghero proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative informative, convinto che il coinvolgimento diretto delle persone sia la via maestra per una democrazia più forte e trasparente. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di continuare a partecipare, informarsi e condividere domande e preoccupazioni, trasformando ogni voto in una scelta consapevole e responsabile.