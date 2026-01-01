Cor 17:23 Deledda alla Facoltà Teologica di Cagliari n occasione del centenario dal conferimento del premio Nobel per la letteratura e dei novant´anni dalla morte di Grazia Deledda, la Facoltà Teologica della Sardegna organizza un convegno sul rapporto tra fede e letteratura nella scrittrice di Nuoro



ALGHERO - In occasione del centenario dal conferimento del premio Nobel per la letteratura e dei novant'anni dalla morte di Grazia Deledda, la Facoltà Teologica della Sardegna organizza un convegno sul rapporto tra fede e letteratura nella scrittrice di Nuoro. Interverranno Neria De Giovanni, critica letteraria e saggista, autrice di quasi 40 volumi tra saggistica e prosa letteraria, ed esperta della Deledda; Salvatore Bulla, dottore di ricerca in lingue e letterature moderne e contemporanee, e autore di un volume sulla Deledda in chiave religiosa e morale; e infine Matteo Vinti, dottore di ricerca in letterature comparate e docente di Teologia dogmatica alla Facoltà Teologica della Sardegna. Modera l'incontro mons. Antonello Mura, Vescovo di Nuoro e Lanusei, e Gran Cancelliere della Facoltà Teologica della Sardegna. L'incontro, dal titolo "Fede e letteratura: il caso Grazia Deledda", si terrà venerdì 20 marzo 2026, alle ore 17.00, nell'Aula Magna della Facoltà Teologica della Sardegna (via Sanjust, 13, Cagliari). L'evento è organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna e dall'associazione Suor Giuseppina Nicoli.