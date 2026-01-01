S.A. 16:45 «Contributi affitti, mai così alti» L’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris interviene sulla situazione dei sostegni per gli affitti, quest’anno tocca il record dei contributi ottenuti dalla Regione e replica alle dichiarazioni di Fratelli d´Italia







E prosegue: «riteniamo necessarie fornire alcune spiegazioni tecniche al fine di evitare interpretazioni non aderenti alla realtà dei dati. Il confronto tra le istanze presentate negli anni dal 2021 al 2025 non evidenzia alcuna riduzione della platea dei richiedenti. Al contrario, si registra un incremento del numero delle domande pervenute, solo quest'anno 739 istanze, segno di un bisogno crescente legato all’aumento generalizzato dei canoni di locazione. Fra l'altro quest'anno, l'amministrazione ha ritenuto opportuno riaprire i termini tenuto conto che molti beneficiari non avevano provveduto al completamento delle istanze attraverso l'invio delle ricevute». «Per quanto riguarda l’incremento del 25% - aggiunge ancora Maria Grazia Salaris - è stata fatta una corretta valutazione in fase istruttoria delle domande e si è regolarmente tenuto conto, come sempre avvenuto, dei nuclei che, per condizioni di fragilità, potevano beneficiare dell’incremento del 25%, come previsto anche nel file trasmesso alla Regione Sardegna per la determinazione del fabbisogno. Non vi è stata, quindi, alcuna “scomparsa” del parametro in sede di valutazione delle istanze. Esistono piuttosto dei limiti normativi sull’importo massimo erogabile».



E ancora: «L’aumento significativo dei canoni registrato negli ultimi anni ha prodotto un effetto sistemico: il “canone sopportabile”, calcolato in percentuale sull’ISEE, risulta molto basso rispetto ai canoni effettivi, con la conseguenza che il contributo teorico supera quasi sempre il massimale consentito dalla normativa». «Non si tratta dunque di una scelta discrezionale dell’Amministrazione – afferma l’assessora ai Servizi Sociali - bensì dell’applicazione puntuale di limiti normativi che rendono, di fatto, non operativa la maggiorazione del 25% nella fase di liquidazione. Potenzialmente, quest’anno, grazie all’aumento delle risorse ottenute, il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario potrà raggiungere il massimale di € 3.098,74, anche a seguito della ridistribuzione delle somme non spettanti o decurtate a coloro che risultando beneficiari della misura nazionale ADI (Assegno di Inclusione) che prevede una quota esplicitamente destinata al pagamento del canone di locazione. Questo dato oggettivo - conclude - dimostra come l’azione amministrativa sia orientata a massimizzare il sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, compatibilmente con i vincoli normativi regionali e con i massimali stabiliti».



