Cor 14:55 Agricoltura in ginocchio, proteste in regione Manifestazione Coldiretti, gli agricoltori incontrano i capigruppo del Consiglio regionale: Fronte comune sulle calamità naturali, accelerazione delle pratiche per i pagamenti in agricoltura, riconoscimento dei danni per la mancata movimentazione dei bovini, immediata approvazione della mozione sui codici doganali.



CAGLIARI - Ritardi e ancora ritardi. Così gli agricoltori si ritrovano ancora una volta in ginocchio stritolati dai rincari e dal costo delle materie prime sempre al rialzo. 3.000 persone in protesta questa mattina davanti alla Regione e 120 sindaci in rappresentanza di tutti i territori dell’Isola. All’incontro con la delegazione di Coldiretti, guidata dal presidente Battista Cualbu e dal direttore Luca Saba, ha preso parte anche l’assessore dell’agricoltura Francesco Agus che ha riferito, in prima battuta, sulla situazione dei ritardi nei pagamenti per l’agricoltura: «Sulle pratiche tradizionali locali (PLT) confidiamo di chiudere la questione entro giugno. C’è un’interlocuzione in atto con Agea nazionale. L’obiettivo è cambiare il sistema informatico dei pagamenti e renderlo autonomo». Agus ha inoltre rassicurato i rappresentanti del mondo agricolo sugli indennizzi per il blocco della movimentazione dei bovini. «Sull’epidemia di dermatite nodulare abbiamo dato una grande prova di maturità – ha detto l’assessore - il Consiglio ha stanziato 25 milioni di euro per gli indennizzi. Se serviranno, si troveranno i fondi aggiuntivi». Buone notizie anche sul fronte delle calamità naturali: «Non c’è stato solo il ciclone Harry – ha detto Agus – la novità positiva è che il Governo ha accettato di inserire all’interno del decreto per l’emergenza maltempo che ha colpito la Sardegna e altre regioni del Sud anche le altre calamità naturali. Gli indennizzi andranno tutti sotto lo stesso ombrello».