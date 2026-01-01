S.A. 12:43 Dizionario algherese online: la presentazione Plataforma per la Llengua promuove per sabato 14 marzo la presentazione della nuova versione del Diccionari de Alguerés online. La presentazione avrà luogo presso la Biblioteca Catalana (Via Ardoino 44-48) alle ore 18



ALGHERO - Sabato 14 marzo, alle ore 18.00, la Biblioteca Catalana ospiterà la presentazione della nuova versione online del Diccionari de Alguerés. In quest’occasione, Plataforma per la Llengua presenterà i risultati di un percorso iniziato nel 2021, quando l'ONG del Catalano, d’accordo con Enrico Loffredo, fondatore e gestore del sito algueres.net, si fa carico del Diccionari per rinnovarne le grafiche e migliorarne la funzionalità.



Per questa nuova versione, le voci del dizionario sono state sottoposte a revisione per adattarle per alla norma ortografica vigente, grazie all'impegno del Grup de treball per la normativització del català de l’Alguer della Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del català de l’Alguer. Il gruppo, coordinato da Francesc Ballone, è stato integrato da: Maria Grazia Fiori, Giuseppina Pascalis, Maria Antonietta Salaris, Guido Sari e Carla Valentino.



La serata si aprirà con i saluti del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e di Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero, che presenterà il progetto. Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer e membro del Consell Consultiu della Plataforma per la Llengua, ricorderà le figure di Josep Sanna ed Enrico Loffredo. La Plataforma per la Llengua invita tutte le persone interessate a partecipare numerose per scoprire questa versione rinnovata e aggiornata del Diccionari.