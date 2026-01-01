S.A. 13:00 Cagnulari Experience: degustazioni nei locali di Alghero Nel weekend da giovedì 5 a domenica 8 febbraio il centro di Alghero sarà animato da degustazioni, musica e abbinamenti con vini prodotti dal vitigno autoctono della Cantina Santa Maria La palma



Al via la Cagnulari Magnum Experience: il vino incontra la città, tra degustazioni, musica e rete tra locali. Nel weekend da giovedì 5 a domenica 8 febbraio il centro di Alghero sarà animato da degustazioni, musica e abbinamenti con vini prodotti dal vitigno autoctono. Valorizzare un vitigno identitario, animare la città e creare occasioni di incontro tra vino, musica e convivialità.

Con questi obiettivi nasce la Cagnulari Magnum Experience, un’iniziativa della Cantina Santa Maria La Palma dedicata alla scoperta e alla degustazione del Cagnulari, vitigno autoctono del nord ovest della Sardegna, promosso attraverso un format contemporaneo e diffuso nei locali della città.

I vini protagonisti saranno: Cagnulari, etichetta omonima, un grande classico; Recònta, Cagnulari Riserva pluripremiato a livello internazionale; Akènta Rosé, la prima bollicina prodotta da uve di Cagnulari.



La rassegna prende il via nel primo weekend di Febbraio, da giovedì 5 a domenica 8, nel centro di Alghero, con focus sull’area di Via Mazzini-Via Lo Frasso con i primi tre locali partner dell’iniziativa, ciascuno coinvolto con una proposta diversa, pensata per valorizzare il Cagnulari in modo originale e coerente con l’anima del locale. Da EGO, nuovo locale in Via Lo Frasso 5, si parte giovedì 5 febbraio dalle 18.30 con aperitivo, DJ Set, abbinamenti cibo e vino a cena. Gli eventi e le degustazioni proseguiranno poi per tutto il weekend (compreso pranzo e aperitivo della domenica) con calici di Cagnulari in diverse tipologie, dalle bottiglie Magnum sino alle bollicine di Akènta Rosé e al Cagnulari Riserva, offrendo un vero e proprio percorso di scoperta del vitigno. Al BIC Bar In Centro da giovedì 5 il Cagnulari sarà protagonista in formato Jeroboam, con le grandi bottiglie da 3 litri che esaltano la dimensione conviviale e spettacolare dell’esperienza, unite alle versioni più classiche, per tanti brindisi spettacolari e conviviali, nell’ambiente divertente e informale tipico del locale.



Anche da TRICO da giovedì 5 il Cagnulari verrà proposto in bottiglie Magnum, per una degustazione condivisa e informale, integrata nella vita serale del locale, unite alle altre versioni (bollicine e bottiglie standard). BIC e TRICO proporranno inoltre intrattenimento musicale con la musica itinerante di un Sax, che accompagnerà l’evento nel weekend. La vicinanza dei tre locali non è casuale: l’idea è lavorare per zone, invitando i locali a fare rete collaborando per un evento comune e permettendo ai partecipanti di visitare comodamente a piedi tutte e tre le location, ognuna con una sua personalità. La Cagnulari Magnum Experience è pensata come una wine experience urbana, capace di portare la cultura del vino fuori dai contesti tradizionali e inserirla nella vita cittadina. Non una degustazione classica, ma un format modulare che propone il vino nella versione maxi (Magnum e Jeroboam), dialoga con musica, atmosfera e pubblico, senza interrompere il flusso naturale delle serate.



«Abbiamo pensato di partire con questa iniziativa all’inizio di Febbraio, d’accordo con un gruppo di locali della città, per animare Alghero anche in un momento di bassa stagione, nell’attesa del Carnevale» sottolineano dall’azienda «La Cagnulari Magnum Experience vuole promuovere il Cagnulari attraverso degustazioni, aperitivi, abbinamenti cibo e vino, musica e dj set, in base alla natura dei locali partner. È l’evoluzione di un format da noi lanciato anni fa, con l’aggiunta del fattore grandi formati, Magnum e Jeroboam: nei locali aderenti sarà possibile degustare i vini dalle bottiglie da 1,5 e 3 litri, che tipicamente contribuiscono a rendere il gusto dei vini ancora migliore. Le Cagnulari Magnum Experience proseguiranno nelle prossime settimane, siamo a disposizione di tutti i titolari di locali ad Alghero e in Sardegna che fossero interessati all’iniziativa». Promossa dalla Cantina Santa Maria La Palma, la Cagnulari Magnum Experience si propone quindi come un format che ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra vino, territorio e comunità: un invito a vivere il vino come esperienza condivisa, capace di unire cultura, intrattenimento e identità locale.