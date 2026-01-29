S.A. 12:05 Le canzoni di Antonio Cao a Teatro Il Comitato di Quartiere Alghero Sud organizza la 6° Serata d´Autore di canzoni algheresi, dedicata quest´anno ad Antonio Cao, autore e compositore algherese. Appuntamento sabato 7 febbraio a Teatro



ALGHERO - Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18 il Comitato di Quartiere Alghero Sud organizza la 6° Serata d'Autore di canzoni algheresi, dedicata quest'anno ad Antonio Cao, autore e compositore algherese. L'evento, patrocinato dal Comune di Alghero in collaborazione con la Fondazione Alghero si terrà presso il Teatro Civico “Gavino Ballero”, in piazza del Teatro. La Direzione Artistica è affidata a Gianni Murru, della Associazione Musicland e presenterà Carmelita Zedda. Con Gianni Murru suonerà Gianpaolo Sanna e la violinista Alessia Pittau. Gli interpreti delle canzoni di Antonio Cao saranno Angela Sardu, Vittoria Lacana, Liliana Cocco, Rita Spanu, Loredana Piras e Gianni Loi. Sarà presente il Professore Paolo Zicconi. La figura di Antonio Cao attraverso alcune tappe della sua vita.



Antonio Cao è stato uno dei più appassionati autori della canzone algherese e tra i personaggi più attivi nella preservazione della nostra lingua. Musicista autodidatta, inizia da giovanissimo, fine anni ’40, con l’Orchestra “Harlem” a proporre serate musicali e partecipazioni a diverse manifestazioni insieme a Natalino Leone, Mario Melis, Francesco Chessa, Antonio Caffiero e Benedetto Balzani. Fa parte della Banda Musicale cittadina e scrive partiture e arrangiamenti, portando avanti nel contempo la sua produzione artistica, scrivendo poesie e canzoni. Nel 1960 partecipa alle manifestazioni per il Retrobament e stringe amicizia con Pere Catala i Roca, pioniere del ritrovato legame tra Alghero e Barcellona. Antonio Cao partecipa a diverse iniziative culturali in Catalogna, dove, nei primi anni '60, registra le sue canzoni con la casa discografica Edigisa. Bella Alguer, Vida del mariner de l’Alguer, Collidora de oliva, Pescador de Bogamarì, Lluna plena, Nadal, Primavera, sono le canzoni che lo rendono popolare.



Ma è Lo País Meu, canzone diventata un atto d’amore per la città di Alghero che, insieme a Alguer Mia di Antonio Dalerci, rappresenta quasi un inno della Riviera del Corallo. In quegli anni dirige il gruppo canoro “Agrupaciò Catalana d’Italia” e successivamente il “Gruppo Canoro Folkloristico Algherese”. Nel 1964 si trasferisce a Cagliari per lavoro, è infatti impiegato alle Poste, ma continua la sua intensa attività artistica sia nel capoluogo che ad Alghero, dove nel frattempo le sue canzoni vengono interpretate dalla nipote Maria Dolores Silanos. Sue sono le canzoni della commedia musicale di Gavino Ballero “Chi Santa”. A Cagliari Antonio Cao entra a far parte della Banda Musicale Civica e negli anni settanta forma una corale composta da alcuni suoi familiari, da amici cagliaritani, e dall’algherese Vito Loi.



A Cagliari vi rimane fino alla sua scomparsa, nell’Agosto del 2004, all’età di 82 anni. Il Comune di Alghero ha intitolato una Piazza nella zona della città in cui si trova la via Eduard Toda. Il Comitato di Quartiere ALGHERO SUD con un impegno che va oltre i compiti statutari ha organizzato questo evento grazie al contributo di molte persone, per omaggiare la figura di Antonio Cao e per festeggiare i 10 anni di impegno dell'Associazione nella città di Alghero. Durante la serata saranno interpretati anche 5 brani che ricorderanno le 5 edizioni precedenti dedicati a 5 compositori algheresi. Appuntamento sabato 7 febbraio ore 18 presso il Teatro Civico di Alghero per una serata di canzoni algheresi.



Nella foto: Eleonora e Antonio Cao