Blitz al Mercato di Sassari: 140 kg di pesce sequestro

SASSARI - Nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca, la Direzione Marittima di Olbia, con il supporto operativo della Capitaneria di porto territorialmente competente di Porto Torres, ha condotto una mirata operazione ispettiva presso il Mercato Civico di Sassari, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di filiera della pesca, sicurezza alimentare, tracciabilità, corretta informazione al consumatore e applicazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP).



L’attività, scaturita da una prolungata fase di osservazione, appostamenti e controlli effettuati anche da remoto, avviata già nel corso delle trascorse festività natalizie, è culminata con un controllo capillare nei confronti dei rivenditori di prodotti ittici operanti all’interno del mercato cittadino.

All’esito degli accertamenti svolti dagli ispettori qualificati delle due Capitanerie, sono state riscontrate diffuse irregolarità riconducibili alla mancata ovvero non corretta applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti della pesca. In particolare, è stata accertata l’assenza o l’incompletezza delle informazioni minime obbligatorie da garantire al consumatore finale, così come previsto dalla normativa europea e nazionale di settore. L’operazione ha portato all’elevazione di cinque verbali di contestazione amministrativa, per un importo complessivo pari a 7.500 euro, nonché al sequestro amministrativo di circa 138 chilogrammi di prodotto ittico, per un valore commerciale stimato in circa 38.000 euro.



Gli approfondimenti svolti nel corso delle verifiche hanno inoltre consentito di risalire ad alcuni rivenditori grossisti locali, anch’essi risultati responsabili di analoghe violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto ittico. Tutto il prodotto ittico sottoposto a sequestro amministrativo, una volta conclusi gli accertamenti di competenza, è stato sottoposto a controllo sanitario da parte dei medici veterinari del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) dell’ASL di Sassari, che ne hanno certificato l’idoneità al consumo umano. Successivamente, lo stesso è stato devoluto in beneficenza a enti caritatevoli locali. L’attività ispettiva sopradescritta si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza posto in essere dalla Guardia Costiera a tutela della legalità nella filiera della pesca, della corretta concorrenza tra operatori economici e, soprattutto, della sicurezza alimentare e del diritto del consumatore a un’informazione chiara, completa e trasparente.