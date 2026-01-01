Cor 19:56 Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate Il crollo, plausibilmente generato delle infiltrazioni idriche hanno causato l´ossidazione e il rigonfiamento delle porzioni cementizie. Nessun ferito. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco



SASSARI - Una squadra dei vigili del fuoco della Sede Centrale insieme ai Funzionari di guardia è intervenuta a Sassari, in via Rizzeddu, per il crollo dell'intradosso di un solaio in laterizio armato nel vano scala di una palazzina a sei piani fuori terra. Sono stati evacuati durante l'intervento 15 nuclei familiari. Il crollo, plausibilmente generato delle infiltrazioni idriche hanno causato l'ossidazione e il rigonfiamento delle porzioni cementizie. Nessun ferito.