Alguer.itnotiziesassariCronacaCronaca › Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate
Cor 19:56
Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate
Il crollo, plausibilmente generato delle infiltrazioni idriche hanno causato l´ossidazione e il rigonfiamento delle porzioni cementizie. Nessun ferito. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco
Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate

SASSARI - Una squadra dei vigili del fuoco della Sede Centrale insieme ai Funzionari di guardia è intervenuta a Sassari, in via Rizzeddu, per il crollo dell'intradosso di un solaio in laterizio armato nel vano scala di una palazzina a sei piani fuori terra. Sono stati evacuati durante l'intervento 15 nuclei familiari. Il crollo, plausibilmente generato delle infiltrazioni idriche hanno causato l'ossidazione e il rigonfiamento delle porzioni cementizie. Nessun ferito.
